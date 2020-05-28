В Волгоградской области зафиксирован рост количества безработных





В Волгоградской области в апреле численность официально зарегистрированных безработных составила 16,5 тысяч человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, по сравнению с апрелем прошлого года это в полтора раза больше.

Между тем, по данным Росстата число безработных в России, определенное по методике Международной организации труда, в апреле достигло 4,3 миллионов человек. По сравнению с мартом оно выросло примерно на 800 тысяч человек. В Волгоградской области количество безработных, рассчитанное по такой методике, в марте составляло 71,5 тысяч человек. (Справка – безработными по критериям МОТ являются граждане, не имеющие работу или доходное занятие на момент исследования, искавшие работу и готовые сразу же приступить к ней).

Накануне на ситуацию на рынке труда обратил внимание президент России Владимир Путин. По итогам совещания был принят ряд мер для поддержки оставшихся без заработков россиян. В частности, будет увеличен размер минимального пособия по безработице до 4,5 тысяч рублей, который раньше составлял 1,5 тысячи рублей. Также Владимир Путин дал поручение установить для индивидуальных предпринимателей, вынужденных прекратить свою деятельность в связи с пандемией после 1 марта, максимальный размер пособия.

Ранее в редакцию ИА «Высота 102» обращались возмущенные предприниматели, потерявшие работу в сфере пассажирских перевозок, торговли непродовольственными товарами, из-за запрета осуществлять свою деятельность. Обратившись в центры занятости за признанием статуса безработного, они получили «счастливую» весть о том, что им назначено минимальное пособие по безработице в размере 1,5 тысяч рублей. «Кто-то из пенсионеров отправлял прибавку к пенсии в размере 100 рублей в правительство России, не в силах принять такой «шикарный» подарок. А мне хотелось отправить мое так называемое пособие по безработице министру труда Котякову, чтоб он попробовал на него прожить», - рассказывал журналистам предприниматель Дмитрий из Волжского, маршрутки которого не выходили на линию почти два месяца. При этом в центрах занятости Волгоградской области поясняли, что руководствовались при определении суммы пособия индивидуальным предпринимателям в размере 1,5 тысяч рублей инструкциями из органов федеральной власти.



