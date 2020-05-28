В АО «КАУСТИК» подведены итоги творческого конкурса ко Дню химика

Экономика 28.05.2020 10:20 Новости компаний
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28.05.2020 10:20 Новости компаний
Больше ста художественных и декоративных работ подготовили дети сотрудников предприятия и сами заводчане в рамках творческого конкурса «Химия – это Жизнь», приуроченного к профессиональному празднику День химика.
Как сообщили ИА «Высота102» в пресс-службе предприятия, старт конкурса, проходившего по трём номинациям («Я буду Химиком», «Химия вокруг нас», «Производственная эстетика») в трёх возрастных группах, был объявлен в марте и сразу получил активный отклик химиков. Работы конкурсантов неоднократно были представлены в популярных социальных сетях в группе «АО КАУСТИК».
Креативность и уровень исполнения многих работ, с учётом того, что сделаны они руками обычных сотрудников завода, для которых рисование, лепка пластилином, резьба по дереву, вышивание, изготовление батика являются всего лишь любимым увлечением, – можно назвать профессиональными.
Стоит отметить, что конкурс рисунка проводится на КАУСТИКе не впервые, и с каждым годом количество участников становится всё больше. Расширяется также и возрастной диапазон конкурсантов. В этом году в нём участвовали и самые маленькие дети сотрудников – Василиса Перевязкина (4 года) и Миша Писарев (4 года). Они отмечены членами конкурсной комиссии в дополнительной номинации, как «самые юные конкурсанты».
Гран-При конкурса единогласным мнением, как пользователей социальных сетей, так и конкурсного жюри, получила картина Михаила Родякина, ведущего инженера бюро технического аудита цеха 61. Картина называется «План производства» и выполнена в теме производственной эстетики. Конкурсная комиссия отметила, что «в ней есть масштабность исполнения, где прослеживается история завода». Участники группы «АО КАУСТИК» в социальных сетях в комментариях писали, что «каждый сантиметр этой картины хочется рассматривать».
Всем участникам конкурса будут вручены сладкие подарки. Призёры и победители получат сертификаты на приобретение материалов для будущих творческих работ, а нынешние все желающие могут увидеть на центральных проходных и в холле заводоуправления АО «КАУСТИК».
Фото предоставлено пресс-службой АО КАУСТИК
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