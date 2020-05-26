Путин отдал приказ о подготовке к Параду Победы





Сегодня президент России Владимир Путин озвучил дату проведения Парада Победы в Москве и других городах-героях, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на федеральные СМИ.

"Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В столице России - Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня", - заявил сегодня Владимир Путин.

Министру обороны Сергею Шойгу поручено обеспечить самый строгий режим безопасности, свести к минимуму риски.

Марш "Бессмертного полка" предполагается провести позднее - 26 июля, после Парада ВМФ. Это связано с тем, что шествие невозможно соблюсти социальную дистанцию. Однако, если медицинские специалисты будут против, марш "Бессмертного полка" перенесут.



