Путин отдал приказ о подготовке к Параду Победы

Федеральные новости 26.05.2020 16:19
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26.05.2020 16:19
Сегодня президент России Владимир Путин озвучил дату проведения Парада Победы в Москве и других городах-героях, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на федеральные СМИ.
"Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В столице России - Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня", - заявил сегодня Владимир Путин.
Министру обороны Сергею Шойгу поручено обеспечить самый строгий режим безопасности, свести к минимуму риски.
Марш "Бессмертного полка" предполагается провести позднее - 26 июля, после Парада ВМФ. Это связано с тем, что шествие невозможно соблюсти социальную дистанцию. Однако, если медицинские специалисты будут против, марш "Бессмертного полка" перенесут.
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