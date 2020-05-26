Федеральные новости

Путин отдал приказ о подготовке к Параду Победы

Федеральные новости 26.05.2020 16:19
0
26.05.2020 16:19


Сегодня президент России Владимир Путин озвучил дату проведения Парада Победы в Москве и других городах-героях, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на федеральные СМИ.
"Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В столице России - Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня", - заявил сегодня Владимир Путин.
Министру обороны Сергею Шойгу поручено обеспечить самый строгий режим безопасности, свести к минимуму риски.
Марш "Бессмертного полка" предполагается провести позднее - 26 июля, после Парада ВМФ. Это связано с тем, что шествие невозможно соблюсти социальную дистанцию. Однако, если медицинские специалисты будут против, марш "Бессмертного полка" перенесут.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Федеральные новости
24.05.2020 10:34
Федеральные новости 24.05.2020 10:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.05.2020 16:40
Федеральные новости 22.05.2020 16:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.05.2020 16:33
Федеральные новости 22.05.2020 16:33
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
22.05.2020 09:40
Федеральные новости 22.05.2020 09:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.05.2020 15:30
Федеральные новости 21.05.2020 15:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.05.2020 14:34
Федеральные новости 16.05.2020 14:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.05.2020 20:24
Федеральные новости 15.05.2020 20:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.05.2020 16:38
Федеральные новости 14.05.2020 16:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.05.2020 14:33
Федеральные новости 13.05.2020 14:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.05.2020 18:09
Федеральные новости 11.05.2020 18:09
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.05.2020 17:52
Федеральные новости 11.05.2020 17:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.05.2020 15:35
Федеральные новости 07.05.2020 15:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.05.2020 12:26
Федеральные новости 07.05.2020 12:26
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
06.05.2020 18:31
Федеральные новости 06.05.2020 18:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.05.2020 18:55
Федеральные новости 04.05.2020 18:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:25
В Волжском готовятся к открытию купального сезонаСмотреть фотографии
18:40
Депутаты Волгоградской облдумы придумали еще один запрет для детейСмотреть фотографии
17:25
Заместитель прокурора Волгограда отправлен в СИЗО по решению судаСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде должник-водитель «Мерседеса» осужден за наезд на приставаСмотреть фотографии
16:51
Коронавирус проник в детское отделение Волгоградского онкодиспансераСмотреть фотографии
16:48
Волжская ГЭС снова наращивает сбросыСмотреть фотографии
16:19
Путин отдал приказ о подготовке к Параду ПобедыСмотреть фотографии
15:49
В Волгоградской области пригрозили штрафами за повышение цен на едуСмотреть фотографии
15:20
Волгоградцев призвали не лечиться дома от коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:03
В Волгоградской области наступила стабильность с госпитализацией больных COVID-2019Смотреть фотографии
14:53
Под Волгоградом жителям села выставили счета за аварию на теплосетяхСмотреть фотографии
14:41
В больнице Волгоградской области все же был дефицит СИЗСмотреть фотографии
14:21
В Волгоградской области в день виртуального праздника запретят реальные продажи алкоголяСмотреть фотографии
14:20
Промпредприятия Волгоградского региона приглашаются к участию в конкурсе «Лучший по профессии»Смотреть фотографии
13:41
Приговор за коррупцию вынесли начальнику отдела жилинспекции ВолгоградаСмотреть фотографии
13:21
Коронавирус унес жизнь 87-летнего жителя ВолжскогоСмотреть фотографии
13:15
Состоится российская премьера триллера «Приди ко мне» и онлайн-встреча с режиссером Малгожатой ШумовскойСмотреть фотографии
12:37
Под Волгоградом за выстрел в лося поймали браконьера-неудачникаСмотреть фотографии
12:29
В Волгоградской области нашли нарушения в начислении «коронавирусных» доплат медикамСмотреть фотографии
11:54
МТС организовала для медиков возможность бесконтактного мониторинга показателей состояния сердечно-сосудистой системы пациентовСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде майские дожди обострили вечную проблему бездействия УКСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
В Волгоградской области уже 16 человек умерли от коронавирусаСмотреть фотографии
10:57
След царицынского купца нашли в сквере у собора в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:52
«Стоим по часу»: на мосту через Волжскую ГЭС пробки стали критическимиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:33
Антикоронавирусной плазмой поделились первые шесть переболевших жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области неуступчивый водитель отправил троих человек в больницуСмотреть фотографии
09:57
Волгоградец отработает кражу с прилавка 18 упаковок сыраСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде автосалон заманивал граждан лживыми ценами и нахваливал сам себяСмотреть фотографии
08:00
Волгоградские газовики обеспечивают стабильную работу газораспределительной системы регионаСмотреть фотографии
21:45
В Волгограде суд обязал судебного пристава вернуть деньги тезке должникаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 