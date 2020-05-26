Под Волгоградом жителям села выставили счета за аварию на теплосетях

Общество 26.05.2020 14:53
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26.05.2020 14:53
Перерасчет оплаты за теплоснабжение в апреле текущего года добились 117 жителей станицы Качалино в Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сельские жители написали коллективное обращение в прокуратуру Иловлинского района, заявив о нарушении прав при начислении оплаты за теплоснабжение.
Проверка показала, что в апреле в станице из-за аварии, возникшей в системе централизованного теплоснабжения, 9 дней не было тепла. МУП "Иловлинское" в этот период не оказывало услуги по теплоснабжению 117 абонентам станицы Качалино. На основании п.98 Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011 размер платы подлежит уменьшению, если коммунальная услуга предоставлялась ненадлежащего качества или с перерывами, а также при перерывах в предоставлении коммунальной услуги для проведения ремонтных и профилактических работ.
Однако в мае 2020 года МУП "Иловлинское" выставило требования об оплате без учета перерыва в предоставлении услуги по теплоснабжению. Прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений. Также инициирован вопрос о привлечении директора МУП к административной ответственности по ст. 14.7 КоАП РФ (обман потребителей).
По результатам рассмотрения представления прокуратуры, всем абонентам возвращены необоснованно взысканные суммы, трое виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
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