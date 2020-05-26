В Волгоградской области нашли нарушения в начислении «коронавирусных» доплат медикам

Нарушения при начислении стимулирующих выплат медикам выявлены в Волгоградской области и в других субъектах ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102», о проведенной проверке отчиталась прокуратура Южного федерального округа. Так, в целях обеспечения защиты прав медицинских работников прокурорами проведено свыше 300 проверок, которыми охвачены учреждения здравоохранения, где проходят лечение граждане, заболевшие коронавирусной инфекцией. В прокуратурах созданы и функционируют «горячие линии». И не все так оказалось безоблачно, как отчитывались власти.
Общество 26.05.2020 12:29
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26.05.2020 12:29
Нарушения при начислении стимулирующих выплат медикам выявлены в Волгоградской области и в других субъектах ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102», о проведенной проверке отчиталась прокуратура Южного федерального округа. Так, в целях обеспечения защиты прав медицинских работников прокурорами проведено свыше 300 проверок, которыми охвачены учреждения здравоохранения, где проходят лечение граждане, заболевшие коронавирусной инфекцией. В прокуратурах созданы и функционируют «горячие линии». И не все так оказалось безоблачно, как отчитывались власти.
Нарушения при начислении стимулирующих выплат медикам выявлены в Волгоградской области и в других субъектах ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102», о проведенной проверке отчиталась прокуратура Южного федерального округа. Так, в целях обеспечения защиты прав медицинских работников прокурорами проведено свыше 300 проверок, которыми охвачены учреждения здравоохранения, где проходят лечение граждане, заболевшие коронавирусной инфекцией. В прокуратурах созданы и функционируют «горячие линии». И не все так оказалось безоблачно, как отчитывались власти.
В частности, прокурорами в Краснодарском крае и в Волгоградской области внесены представления в региональные органы власти в связи с нарушением сроков согласования локальных актов учреждений здравоохранения, которыми определены категории работников, имеющих право на указанные выплат, что создало условия к несвоевременному перечислению денежных средств гражданам.
Мерами прокурорского реагирования удалось добиться надлежащего учета учреждениями здравоохранения работников, задействованных в оказании помощи больным коронавирусной инфекцией, в результате чего положенные им стимулирующие надбавки были получены.
К примеру, после вмешательства прокуроров в республиках Адыгея, Калмыкия, Крым и Ростовской области более 320 работникам скорой медицинской помощи выплачено более 6,2 млн рублей. В Краснодарском крае такие выплаты на сумму 13 млн рублей были получены сотрудниками, которые оказывали медицинскую помощь и помощь в стационарных условиях.
Прокурорами в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях пресечена практика неправомерного удержания налога на доходы физических лиц из сумм стимулирующих выплат. По представлению прокуратуры Краснодарского края 99 работникам возращены удержанные денежные средства на общую сумму 500 тысяч рублей.
Прокурорами в Республике Крым, Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях приняты меры реагирования в связи с неверным расчетом выплат, в результате чего их размеры были занижены. Организован их перерасчет, в том числе исходя из самого факта работы с пациентами, без привязки ко времени.
По результатам проверок прокурорами внесено 117 представлений, опротестовано 19 правовых актов, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях.
Всего за период проверки, в том числе по мерам прокурорского реагирования, работникам перечислено 120 млн рублей.
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