В Волгограде майские дожди обострили вечную проблему бездействия УК

Общество 26.05.2020 11:48
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26.05.2020 11:48
Дождливый май напомнил волгоградцам о многочисленных проблемах с бездействием управляющих организаций в плане ремонта крыш и ливневок. Так, в редакцию ИА «Высота 102» обратились жители дома №94 на проспекте Университетский. Здесь, на 9 этаже второй день тонет квартира №178. Вода течет по подъезду, по стенам жилого помещения, сквозь входную дверь. ООО «ЖЭК Советского района» не реагирует.
Собственники квартиры рассказали, что не в первый раз сталкиваются с проблемами во время дождей. Управляющая организация не только не выполняет необходимую работу по предотвращению потопов, но и всячески пытается избежать материальной ответственности. Ранее Советский районный суд Волгограда постановил взыскать с ООО «ЖЭК Советского района» в пользу жителей многострадальной квартиры сумму причиненного ущерба, морального вреда, убытки за составление экспертного заключения и другие расходы - всего около 100 тысяч рублей. Однако сейчас УК пытается оспорить судебное решение. «И так до бесконечности. Ничего не меняется. Нас заливает водой во время дождей. Мы обращались и в надзорные органы, и пытались разговаривать с ООО «ЖЭК Советского района», судебные тяжбы никак не закончатся. А сейчас снова подъезд и квартира в воде, но управляющая организация ничего не предпринимает», - жильцы квартиры признаются, что уже не знают, как добиться, чтобы УК выполняла обязанности по содержанию общедомового имущества.
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