«Стоим по часу»: на мосту через Волжскую ГЭС пробки стали критическими











Движение по мосту через Волжскую ГЭС значительно осложнилось. Как сообщает ИА «Высота 102», даже не в часы пик для проезда по мосту требуется около часа времени – что в одну, что в другую стороны. При этом, несмотря на введенный с 15 мая запрет на проезд грузовиков весом более 3,5 тонн, тяжелых фур меньше не стало.

Из-за ремонта моста проблемы с движением на мосту наблюдаются с начала весны. Однако таких пробок давно не было. Между тем, как считают водители, которые вынуждены в заторах терять немало времени, улучшить эту ситуацию вполне реально. «На тех участках, куда еще не пришел ремонт, зияют огромные ямы. Фуры с грузами еле-еле по ним «прыгают», если поедут быстро, могут перевернуться. В том числе из-за этого машины очень медленно двигаются по мосту. Если бы дорожники хотя бы убрали ямы, движение стало бы более энергичным», - предлагают свой способ решения проблемы водители.

Между тем, напомним, в том числе и таким способом в прошлом году удалось на некоторое время избавиться от пробок даже во время ремонта моста. Дорожники отфрезировали наиболее убитые участки, а строители поменяли временную схему движения. Водители ждут таких же действий от дорожников и в этом году. По мере смягчения ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, движение по мосту будет еще интенсивнее, а значит, пробки станут совсем катастрофическими.



