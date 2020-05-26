Общество

В Волгограде автосалон заманивал граждан лживыми ценами и нахваливал сам себя

Общество 26.05.2020 09:39
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26.05.2020 09:39


В действиях ООО «СВ-Групп» усмотрены признаки недобросовестной конкуренции, связанной с введением в заблуждение потребителей относительно цены продаваемых товаров, а также наличия положительной репутации у потребителей, сообщает  ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградское УФАС. В антимонопольном органе рассказали, что рассмотрели заявление гражданки, которая в ноябре прошлого года стала клиентом автоцентра «Волга-град», расположенного в  Волгограде по улице Неждановой,  6А. Женщина пожаловалась, что ей продали автомобиль по стоимости, значительно превышающей указанную на официальном сайте продавца, относящегося к ООО «СВ-Групп» (ИНН  7720475603). 
«Работой автоцентра заявительница осталась весьма недовольна.  Каково же было ее удивление, когда спустя почти полгода она обнаружила на сайте салона в разделе «Отзывы» «свой» хвалебный отзыв, сопровождаемый ее фото на фоне приобретенного автомобиля, и с указанием ее имени и отчества. Заявитель пояснила, что в действительности фото делалось по просьбе менеджера автосалона, якобы для внутреннего отчета. Также заявитель указала, что она была введена в заблуждение относительно целей фотографирования и никак не могла предполагать, что ее фото будет использовано таким образом», -  в итоге Волгоградским УФАС России в адрес ООО «СВ-Групп» выдано предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.  
Теперь компании необходимо обеспечить прекращение распространения на сайте автомобильного центра «Волга-град»  в разделе «Отзывы» недостоверной информации относительно реальной стоимости приобретаемых потребителями автомобилей и обеспечить удаление из раздела «Отзывы» на сайте автомобильного центра недостоверных положительных отзывов потребителей с использованием их фотографий.
В УФАС отмечают, что в антимонопольный орган продолжают поступать обращения граждан относительно действий автоцентра «Волга-град» с жалобами на обманчивую рекламу. «В своих заявлениях граждане указывают, что заманивая легковерных граждан привлекательными ставками кредитов и невысокими ценами на автомобили, автосалон «Волга-град» далее психологически обрабатывает клиентов долгим и томительным ожиданием нового автомобиля, длительной бумажной волокитой, итогом которой становится торопливое подписание договоров купли-продажи транспортных средств с навязанными дополнительными условиями и завышенной ценой автомобиля и кредитной ставкой», -  антиморнопольщикам уже не в первый раз приходится пристально изучать деятельность автоцентра «Волга-град». Сейчас в рассмотрении находится дело о нарушении законодательства о рекламе, возбужденное, в том числе, в отношении ООО «СВ-Групп» по факту распространения в сети рекламы автомобильного центра «Волга-град» с указанием недостоверной информации относительно процентных ставок автокредитования. 


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