Телеком 25.05.2020 16:16
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25.05.2020 16:16
Эксклюзивная премьера уникального музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой», приуроченного ко дню основания Санкт-Петербурга, состоится в эфире телеканала «Всё ТВ» видеосервиса Wink 27 мая. Как сообщили ИА «Высота 102» пресс-служба компании «Ростелеком», зрителей ждет не просто праздник оперного искусства, а полноценная музыкально-просветительская программа с яркими эпизодами истории и подлинно петербургскими героями.
«Классика на Дворцовой» на протяжении семи лет остается главным музыкальным событием празднования Дня города Санкт-Петербурга. В этом году из-за пандемии, которая погрузила мир в новую реальность, знаменитый концерт состоится в онлайн-формате — пусть не на Дворцовой площади, но в ее честь.
В концертной части проекта примут участие ведущие вокалисты Петербурга и страны: заслуженная артистка России, народная артистка Южной Осетии и Северной Осетии-Алании Вероника Джиоева (сопрано), звезды Мариинского театра Алексей Марков (баритон), Александр Трофимов (тенор), Оксана Шилова (сопрано), Елена Стихина (сопрано), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Юлия Маточкина (меццо-сопрано), Ольга Пудова (сопрано) и солист Московского театра «Новая опера» Георгий Васильев.
В музыкальную программу вечера войдут знаменитые арии из опер Верди, Моцарта, Беллини, Бизе, Пуччини, оперетт Легара, Кальмана, Бернстайна, мелодичные неаполитанские серенады и всемирно известные эстрадные хиты.
Просветительская программа сложится из прогулки по Дворцовой площади и увлекательной беседы об истории Петербурга и его связи с классическим искусством. В паузах между концертными номерами зрители отправятся заново открывать любимый город вместе с ведущими — артистами Евгением Дятловым и Кариной Разумовской.
«“Ростелеком” уже второй год поддерживает “Классику на Дворцовой”. Сейчас для нас это особенно важно, потому что все мероприятия отменены и многие вынуждены находиться в режиме самоизоляции. Чтобы поддержать людей, Wink станет проводником в самое сердце праздника — теперь каждый не выходя из дома сможет прикоснуться к великому искусству, услышать лучшие оперные голоса и прочувствовать атмосферу, царящую на концерте», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
27 мая весь вечер Wink посвятит уникальному в России шоу классического искусства. Праздничная программа будет доступна на канале «Всё ТВ» бесплатно и без регистрации:
• в 18:30 состоится показ золотой коллекции лучших оперных хитов, которые звучали в проекте «Классика на Дворцовой» в разные годы;
• в 19:05 пройдет трансляция телеверсии «Классики – 2019», которая несмотря на разразившийся в городе шторм, собрала более 150 тысяч человек на Дворцовой площади;
• в 20:35 начнется показ видеоконцерта «Классика в честь Дворцовой – 2020».
Возможность пересмотреть запись будет у всех желающих: видеоконцерт будет размещен в разделе «Классика на Дворцовой» в Wink в свободном доступе.
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