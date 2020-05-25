В Волгограде под снос идет очередной гаражный городок





В Краснооктябрьском районе Волгограда власти намерены снести двадцать металлических гаражей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие распоряжения изданы в администрации района. Гаражи на ул. Прибалтийской, 19а чиновники признали самовольными постройками и предложили их собственникам в добровольном порядке их демонтировать. В противном случае боксы будут снесены силами муниципальных предприятий.

Напомним, в Волгограде продолжаются мероприятия по выявлению самовольных построек. С начала года в городе нашли 55 самостроев. За последние два года в Волгограде снесены сотни гаражей.



