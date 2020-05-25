Политика

Избиркому Волгоградской области разрешат откладывать выборы в долгий ящик

Политика 25.05.2020 16:42
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25.05.2020 16:42


Изменения в закон «О защите населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера» готовят в регпарламенте. Соласно поправкам, губернатор устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС, сообщает ИА "Высота 102". Важное уточнение - такие распоряжения главы региона должны соответствовать установленным нормам федерального законодательства.
Появится в областном законе и новая статья о полномочиях избиркома Волгоградской области по принятию решения об отложении голосования на выборах или референдумах. Такими полномочиями ИКВО может воспользоваться в момент действия режима повышенной готовности или ЧС.  При этом в проекте закона отмечается, что речь идет только о муниципальных выборах. 
Закон вступит в силу обратным числом с 1 апреля текущего года, поскольку аналогичные изменения в федеральное законодательство начали действовать именно в этот день. Однако по сути предлагаемые новшества уже применяются. В начале апреля избирательная комиссия области уже принимала решение о переносе даты выборов главы поселка в Среднеахтубинском районе из-за карантинных мер. 
Главным электоральным событием апреля в регионе и в стране в целом должно было стать народное голосование за поправки в Конституцию России. На организацию данного мероприятия, которое в результате перенесли, облизбирком получил из бюджета страны 200 млн рублей. На улицах Волгограда даже успели появиться билборды с агитацией. На днях федеральные СМИ сообщили, что это общероссийское действо может состояться 24 июня. В этот же день не исключено, что пройдет военный парад, приуроченный к 75-ой годовщине окончания Великой Отечественной войны. 

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