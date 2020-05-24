В Волгограде в ДТП с иномаркой пострадал киоск по продаже кваса





Сегодня автомобиль «Chevrolet» на пешеходной зоне в Волгограде снес киоск по продаже кваса и врезался в столб. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, по предварительной информации, 41-летний водитель иномарки на запрещающий сигнал светофора выехал на перекресток, где столкнулся с автомобилем «Лада Калина». ДТП произошло на пересечении улиц Двинская и Рокоссовского в Центральном районе города.

После столкновения «Chevrolet» выехал на тротуар, где снес киоск по продаже кваса, а затем врезался в опору ЛЭП. По словам очевидцев, киоск, который по форме напоминает огромную бочку, валяется на боку недалеко от разбитой иномарки. К счастью, пострадавших и погибших в этой аварии нет.



