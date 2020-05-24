Здравоохранение 24.05.2020 11:47
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24.05.2020 11:47
Еще один человек умер за сутки от коронавирусной инфекции в Волгоградской области, сообщает ИА « Высота 102». По информации правительственного сайта стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день количество умерших от коронавируса в регионе составляет 15 человек.
Новых подтвержденных случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано 98. Таким образом, коронавирусная инфекция в общей сложности диагностирована у 2207 жителей региона. Из них 698 уже выздоровели.
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