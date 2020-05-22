Закрыты на въезд и выезд: в Волгоградской области изолировали два заболевших хутора

Общество 22.05.2020 12:52
0
22.05.2020 12:52
Изолированы от внешнего мира населенные пункты Дорофеевский и Сазонов в Котельниковском районе, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, сообщает ИА "Высота 102". Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов сегодня уточнил на брифинге, что данные хутора закрыты на въезд и выезд. В указанных населенных пунктах введены строгие ограничительные меры. Положительные результаты на COVID-19 выявлены уже у 10 жителей хутора Дорофеевский и у одного жителя хутора Сазонов. Всего, напомним, тесты на коронавирус сдали все жители этих населенных пунктов, а их порядка 300 человек.
С острыми признаками заболевания в Котельниковскую ЦРБ ранее были госпитализированы 27 человек их этих хуторов.
Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции произошла в хуторах, где проживает много представителей дагестанской диаспоры. Сотрудники Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование по установлению источников и причин заражения.
Реклама
В Волгограде алкоголик обманул ГИБДД при замене водительских прав22.05.2020 15:50
Общество 22.05.2020 15:50
В Волгограде пассажиров автобусов без масок и перчаток брали «тепленькими»22.05.2020 15:05
Общество 22.05.2020 15:05
Волгоградский депутат улетел с Фиджи за бешеные деньги22.05.2020 14:28
Общество 22.05.2020 14:28
В больнице Волгограда закрылось отделение из-за заболевшего COVID-19 пациента22.05.2020 14:21
Общество 22.05.2020 14:21
Увеличилось количество зараженных коронавирусом в психоневрологическом интернате в Волгоградской области22.05.2020 13:42
Общество 22.05.2020 13:42
В Волгоградской области врачи осваивают онлайн-приемы пациентов22.05.2020 13:27
Общество 22.05.2020 13:27
Рекордное число голоруких безмасочников поймали в Волгоградской области22.05.2020 11:02
Общество 22.05.2020 11:02
В аптеках Волгограда появятся противокоронавирусные костюмы22.05.2020 10:42
Общество 22.05.2020 10:42
В Волгоградской области для больного ребенка отсудили лекарство за 40 млн рублей22.05.2020 10:07
Общество 22.05.2020 10:07
В Волгоградской области сторожа элеватора рыли землю для кражи отрубей22.05.2020 09:57
Общество 22.05.2020 09:57
В Волгоградской области к тестированию на COVID-19 подключили центр СПИДа21.05.2020 19:09
Общество 21.05.2020 19:09
Напуганные штрафами волгоградцы боятся ходить без масок и перчаток на улице21.05.2020 16:12
Общество 21.05.2020 16:12
«Разбираемся вручную»: волгоградские чиновники подтвердили наличие жизни в «мертвых» ТРЦ21.05.2020 13:46
Общество 21.05.2020 13:46
Тотальную проверку на коронавирус проходят жители двух хуторов в Волгоградской области21.05.2020 13:36
Общество 21.05.2020 13:36
Чиновники нацелились жестче штрафовать гуляющих толпами волгоградцев21.05.2020 13:08
Общество 21.05.2020 13:08
Реклама