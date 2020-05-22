Закрыты на въезд и выезд: в Волгоградской области изолировали два заболевших хутора





Изолированы от внешнего мира населенные пункты Дорофеевский и Сазонов в Котельниковском районе, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, сообщает ИА "Высота 102". Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов сегодня уточнил на брифинге, что данные хутора закрыты на въезд и выезд. В указанных населенных пунктах введены строгие ограничительные меры. Положительные результаты на COVID-19 выявлены уже у 10 жителей хутора Дорофеевский и у одного жителя хутора Сазонов. Всего, напомним, тесты на коронавирус сдали все жители этих населенных пунктов, а их порядка 300 человек.

С острыми признаками заболевания в Котельниковскую ЦРБ ранее были госпитализированы 27 человек их этих хуторов.

Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции произошла в хуторах, где проживает много представителей дагестанской диаспоры. Сотрудники Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование по установлению источников и причин заражения.



