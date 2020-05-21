Котельниковцы стремятся восстановить историческую справедливость





В городе Котельниково, известном как место удивительных и значимых в мировом масштабе событий, сейчас работают над реализацией новых проектов, призванных увековечить память о подвигах участников Великой Отечественной войны.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», жители города Котельниково осуществляют проект развития бренда территории «Котельниково – Земля Героев». Цель проекта – изучение и популяризация замечательного исторического прошлого города Котельниково, который на протяжении веков был местом событий не только общероссийского, но и мирового масштаба.

Так, в годы Великой Отечественной войны в кровопролитных боях в степях под Котельниково была разбита танковая армия Манштейна. Котельниковская операция стала первым примером провала немецко-фашистских оккупантов и началом поражения немцев под Сталинградом.





Подвиг защитников города увековечен в романе писателя-фронтовика Юрия Бондарева «Горячий снег» и одноименном фильме по этому произведению. Котельниковская Земля до сих пор хранит свидетельства о подвигах своих сынов и дочерей. Здесь проводятся межрегиональные поисковые операции. В последней из таких операций поисковики обнаружили останки погибших воинов, каски, другие предметы вооружения и обмундирования участников сражения под Котельниково.

Котельниковцы стремятся отдать должные почести героям Великой Отечественной войны и передать в поколениях память о своих незаслуженно забытых прадедах, поэтому инициируют присвоение своему городу почетного звания «Город воинской славы».

Этот вопрос жители города активно обсуждают в соцсетях, его неоднократно поднимали в своих публикациях федеральные СМИ . Жители Котельниково благодарны федеральному изданию за поддержку и продолжают работу по восстановлению исторической справедливости. Котельниковцы уверены, что подвиги, совершенные их дедами и прадедами, достойны того, чтобы войти в пантеон воинской славы России.



