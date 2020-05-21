



Более 330 миллионов рублей субсидий на сегодняшний день выплачено представителям малого и среднего бизнеса в Волгоградской области, пострадавшим от ограничительных мер из-за коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФНС России по региону, на сегодняшний день в налоговые инспекции Волгоградской области заявления на выплату субсидий представили уже более 12 тысяч налогоплательщиков.

Размер субсидии определяется как произведение величины минимального размера оплаты труда, составляющей 12 130 рублей на количество работников в марте 2020 года – в отношении организаций и на количество работников в марте 2020 года, увеличенное на

единицу, - в отношении индивидуальных предпринимателей. Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, размер субсидии равен величине минимального размера оплаты труда - 12 130 рублей.

пострадавших отраслях». В том случае, если налогоплательщик имеет право на получение субсидии, следует подать заявление по специальной форме на сайте ФНС России на специальной промостранице «Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства» Напоминаем, что проверить право на получение субсидии можно в сервисе ФНС России «Проверка права на получение субсидии субъектом МСП, ведущим деятельность в

Удобнее всего это сделать через Личные кабинеты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.



