Расследования

В Волгограде потушили пожар в офисном здании с видом на Волгу

Расследования 20.05.2020 11:52
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20.05.2020 11:52


Пожарные расчеты сегодня утром прибыли к офисному зданию на улице Баррикадной в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по региону, возгорание возникло около 11:00 на втором этаже пятиэтажного здания с видом на Волгу. В одном из помещений горели вещи на площади 10 квадратных метров. 
Сотрудники 1-го отряда федеральной противопожарной службы локализовали возгорание в 11:03, а в 11:20 пожар был полностью потушен. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причины устанавливаются. 

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