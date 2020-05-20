В Волгограде раскрыли убийство из-за денег 20-летней давности





Спустя два десятка лет следователи установили и задержали подозреваемого в непреднамеренном убийстве, совершенном в Волгограде в 2000 году. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, установлен и мотив тяжкого преступления – конфликт из-за кражи денег.

По материалам следствия, 13 марта 2000 года в одной из квартир дома на улице Писемского Кировского района Волгограда было обнаружено тело 51-летнего мужчины. Было установлено, что его смерть наступила в результате множественных переломов ребер, повреждений межреберных мышц и сосудов, а также развившейся на этом фоне массивной кровопотери. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего было возбуждено уголовно дело. Однако задержать подозреваемого тогда не удалось.





Сотрудники второго следственного отделения (по расследованию преступлений прошлых лет) и следователи-криминалисты регионального управления СКР во взаимодействии с оперативными службами полиции провели дополнительный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, позволивший установить лицо, причастное к непреднамеренному убийству.

Так, в поле зрения следователей попал бывший напарник мужчины, вместе с которым он работал грузчиком на местном рынке и поддерживал дружеские отношения. Психофизиологическое исследование на полиграфе показало, что мужчине известны обстоятельства расследуемых событий, но сообщать их следователю он категорически не желал.

Дактилоскопическая судебная экспертиза установила, что обнаруженные еще в 2000 году в квартире погибшего следы пальцев рук, оставленные на предметах посуды, принадлежат именно этому человеку. В итоге подозреваемый сознался в содеянном. По его словам, мотивом к расправе над бывшим приятелем стал конфликт из-за кражи денег. Расследование уголовного дела продолжается.



