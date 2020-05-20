



Фроловским городским судом Волгоградской области взыскана компенсация морального вреда за оскорбления по СМС-сообщению. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, жительница района подала иск в суд на соседку, которая после ссоры отправила ей СМС сообщение, содержащее неприличное высказывание, унижающее её честь и достоинство. Ко всему прочему в Одноклассниках соседка разместила текст, выраженный в неприличной форме, который истец из-за сложившейся конфликтной ситуации восприняла в свой адрес. Но и на этом женщина не остановилась и перешла к прямым оскорблениям, за что была привлечена к административной ответственности по ст. 5.61 КоАП РФ.

Суд установил, что истцу был причинен моральный вред, выражающийся в нравственных страданиях, переживаниях по поводу высказываний, порочащих ее доброе имя, а также унижении личности. В итоге суд взыскал с нарушительницы в пользу истицы компенсацию морального вреда в сумме 8000 рублей и судебные расходы в сумме 9114,18 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило, стороны вправе в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме обжаловать его в вышестоящий суд.



