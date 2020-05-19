Банк «Открытие»: 54% жителей ЮФО не будут делать ремонт этим летом





Только 29% жителей Южного федерального округа готовы организовать летом ремонт дома или дачи. 17% (20% в среднем по России) не могут себе этого позволить из-за отсутствия денег. У 7% вообще нет своего жилья. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.

Среди той части, которая все же рассчитывает обновить состояние недвижимости, 24% уложатся в 30 тыс. рублей, 34% настроены потратить 30-60 тыс. рублей. 26% россиян оценивают траты в сумму не более 150 тыс. рублей. 6% опрошенных готовы вложить в ремонт от 300 тыс. до 1 млн рублей. В ЮФО, как и во всей стране, желание потратить больше 1 млн. рублей, никто не проявил. Такие суммы готовы вкладывать только 8% жителей Москвы и Московской области.

Почти для трети южан ремонт дома или дачи остается веским основанием, чтобы брать кредит в банке, даже несмотря на кризис и падение доходов. Точно не будут брать кредит на ремонт, или склоняются этого не делать 51% респондентов. При этом, 13% жителей юга твердо намерены использовать заемные средства и еще 22% скорее всего ими воспользуются.

Среди владельцев дач и частных подворий на юге России 45% респондентов отметили рост цен на товары для дачи, сада и огорода. Это самый большой показатель в России. В среднем по стране он держится на уровне 26%. По мнению 33% южан, роста цен не произошло или они об этом не знают.

45% жителей ЮФО (46% в среднем по России) не делают продуктовых запасов на зиму за счет большего урожая на даче и не намерены менять привычки из-за коронавирусного кризиса. При этом, 43% опрошенных заявили, что такие запасы им пригодятся из-за повышения цен. 12% респондентов сочли продуктовые запасы на зиму необходимостью из-за снижения своих доходов.

На вопрос «Будете ли вы жить после карантина в режиме экономии?» 48% опрошенных ответили положительно, пояснив, что и до ситуации с коронавирусом им приходилось экономить. Еще 21% южан отметили, что потеряли работу, и поэтому им неизбежно придется экономить после карантина. Для 28% респондентов в плане трат ничего не поменяется. И абсолютно ни один человек не отметил, что будет тратить больше, чем до карантина.





* Опрос проведен банком «Открытие» 14-15 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.