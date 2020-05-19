Здравоохранение 19.05.2020 11:44 Новости компаний
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19.05.2020 11:44 Новости компаний
Страховые представители филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области в период распространения новой коронавирусной инфекции помогут оформить полис ОМС новорожденному на дому, соблюдая все меры предосторожности – в масках, перчатках и соблюдая дистанцию.
Как пояснили ИА «Высота 102» в филиале страховой компании, с появлением ребенка в семье мама испытывает множество прекрасных чувств, но вместе с тем она сильно нервничает практически по любому поводу, особенно если она стала мамой впервые.
А здесь наваливается столько забот, плюс еще и документы необходимо оформить, в том числе полис обязательного медицинского страхования.
Первые дни после рождения медицинская помощь малышу будет оказана бесплатно, по полису матери или другого законного представителя.
Но как только будет оформлено свидетельство о рождении ребенка, сразу необходимо задуматься о полисе ОМС для сына или дочки.
Для этого специалисту страховой компании необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС (при наличии) и паспорт законного представителя.
На все возникающие вопросы специалисты филиала ответят по телефону контакт-центра в Волгограде: (8-8442) 55-01-65.
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