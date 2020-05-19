



Страховые представители филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области в период распространения новой коронавирусной инфекции помогут оформить полис ОМС новорожденному на дому, соблюдая все меры предосторожности – в масках, перчатках и соблюдая дистанцию.

Как пояснили ИА «Высота 102» в филиале страховой компании, с появлением ребенка в семье мама испытывает множество прекрасных чувств, но вместе с тем она сильно нервничает практически по любому поводу, особенно если она стала мамой впервые.

А здесь наваливается столько забот, плюс еще и документы необходимо оформить, в том числе полис обязательного медицинского страхования.

Первые дни после рождения медицинская помощь малышу будет оказана бесплатно, по полису матери или другого законного представителя.

Но как только будет оформлено свидетельство о рождении ребенка, сразу необходимо задуматься о полисе ОМС для сына или дочки.

Для этого специалисту страховой компании необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС (при наличии) и паспорт законного представителя.

На все возникающие вопросы специалисты филиала ответят по телефону контакт-центра в Волгограде: (8-8442) 55-01-65.



