Борьба с коррупцией 19.05.2020 11:40
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19.05.2020 11:40
Наказание в виде штрафа в размере 4 миллиона рублей вынесено 36-летнему Андрею Ткаченко из Самары за дачу взятки волгоградскому полицейскому. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, апелляционная инстанция оставила приговор Центрального районного суда Волгограда без изменения, а апелляционное представление прокуратуры – без удовлетворения.
Надзорное ведомство обжаловало приговор, настаивая на более строгом наказании для Ткаченко.
Судом первой инстанции установлено, что Ткаченко, являясь директором фирмы, осуществляющей грузоперевозки, предложил начальнику отделения технического надзора отдела ГИБДД УМВД России по г.Волгограду взятку в размере 200 тысяч рублей за непривлечение организаций, представителем которых он является, к ответственности за административное правонарушение по ч.5 ст. 12.21.1 КоАП РФ (движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением установленных габаритов).
Денежные средства подсудимый пытался передать в пачке из-под сигарет. Однако сотрудник правоохранительных органов от получения взятки отказался, а действия Ткаченко были пресечены сотрудниками отделения ОЭБ и ПК УМВД России по г.Волгограду. Расследование уголовного дела проводилось Следственным отделом по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области.
Свою вину Ткаченко полностью признал. По статье ст.291 ч.4 п.«б» ему было назначено наказание в виде штрафа в размере двадцатикратной суммы взятки.
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