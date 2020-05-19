Борьба с коррупцией

Дело обвиняемого в мошенничестве подполковника СУ СКР рассмотрит суд в Волгограде

Борьба с коррупцией 19.05.2020 09:25
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19.05.2020 09:25


Центральный районный суд Волгограда принял к производству уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела СУ СК по Волгоградской области Николая Бебуришвили. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сообщение суда, бывший начальник отдела материально-технического обеспечения СУ СК по Волгоградской области обвиняется в мошенничестве (ч.2 ст. 159 УК РФ).
Уже назначена дата первого судебного заседания по делу Бебуришвили.

Отметим, что о задержании подполковника СУ СКР сотрудниками УФСБ по региону стало известно 1 апреля текущего года, а уже в середине мая, т.е через полтора месяца после задержания, уголовное дело в отношении офицера поступило в суд для рассмотрения по существу. Отметим, что СУ СКР по региону все это время от официальных комментариев воздерживалось. Старший помощник руководителя управления по связам со СМИ заявляла, что не располагает информацией.
По версии следствия, Бебуришвили за 200 тысяч рублей обещал потерпевшему устроить его родственницу судьей, используя свои связи в судейском корпусе Волгоградской области, при этом каких-либо действий на решение указанного вопроса не совершал и изначально не планировал.

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