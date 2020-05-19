Не успели сшить: в Волжском возникли проблемы с выдачей бесплатных масок

Общество 19.05.2020 08:48
0
19.05.2020 08:48
Пожилые волжане не могут получить бесплатные маски по причине того, что поставщик своевременно не выполнил обязательства по пошиву и доставке средств индивидуальной защиты в Волжский. Как рассказали ИА «Высота 102» пенсионеры, такое объяснение содержится в тексте объявлений в некоторых пунктах выдачи масок. Волжан заверили, что наборы начнут выдавать уже завтра.
Напомним, ранее власти Волгоградской области распорядились выдать всем жителям старше 60 лет бесплатные наборы из масок и перчаток до 20 мая. Именно с этой даты в регионе вводится обязательный масочный режим при посещении общественных мест. Между тем, жители жалуются на другие проблемы с получением масок. В некоторых пунктах собираются очереди, где-то наборов не хватает на всех, а куда-то их и вовсе еще не привезли.
Реклама
В Волгограде «Сосновый бор» ради спасения конюшен отдает все муниципалитету18.05.2020 19:21
Общество 18.05.2020 19:21
Поволжский банк Сбербанка приглашает на онлайн-викторину, посвященную Дню Волги18.05.2020 18:40
Общество 18.05.2020 18:40
«Это закон рынка»: в волгоградском облкомздраве отреагировали на закупку дорогих аппаратов ИВЛ18.05.2020 16:40
Общество 18.05.2020 16:40
В Волгоградской области составляют план по отлову голоруких граждан18.05.2020 16:18
Общество 18.05.2020 16:18
«Так мы будем жить еще долго»: в волгоградском Роспотребнадзоре обозначили горизонт смягчения антикоронавирусных мер18.05.2020 14:43
Общество 18.05.2020 14:43
В Волгоградской области растет количество зараженных коронавирусом медработников18.05.2020 14:00
Общество 18.05.2020 14:00
В Волгоградской области объяснили путаницу с количеством умерших от COVID-1918.05.2020 13:45
Общество 18.05.2020 13:45
Единым фронтом против эпидемии: «ЕвроХим» и другие крупные компании активизируют социальную деятельность18.05.2020 12:51
Общество 18.05.2020 12:51
В Волгоградской области при поддержке Сбербанка реализуют Программу по развитию личностного потенциала детей18.05.2020 12:22
Общество 18.05.2020 12:22
Экзема и аллергия: «закованные» в перчатки и маски волгоградские продавцы жалуются на здоровье18.05.2020 12:16
Общество 18.05.2020 12:16
«Тяжело ползти в гору»: волгоградцы требуют наладить транспорт в отдаленные поселки18.05.2020 11:00
Общество 18.05.2020 11:00
В Волгоградской области пьяные водители и пешеходы провоцируют ДТП18.05.2020 10:22
Общество 18.05.2020 10:22
Прокуратура проверит начисления доплат за коронавирус волгоградским медикам18.05.2020 10:00
Общество 18.05.2020 10:00
Все для победы: волгоградские налоговики поддержали материально сражающихся с COVID-19 врачей18.05.2020 09:23
Общество 18.05.2020 09:23
Волгоградца осудили за уничтожение вещдоков17.05.2020 21:37
Общество 17.05.2020 21:37
Реклама