Не успели сшить: в Волжском возникли проблемы с выдачей бесплатных масок





Пожилые волжане не могут получить бесплатные маски по причине того, что поставщик своевременно не выполнил обязательства по пошиву и доставке средств индивидуальной защиты в Волжский. Как рассказали ИА «Высота 102» пенсионеры, такое объяснение содержится в тексте объявлений в некоторых пунктах выдачи масок. Волжан заверили, что наборы начнут выдавать уже завтра.

Напомним, ранее власти Волгоградской области распорядились выдать всем жителям старше 60 лет бесплатные наборы из масок и перчаток до 20 мая. Именно с этой даты в регионе вводится обязательный масочный режим при посещении общественных мест. Между тем, жители жалуются на другие проблемы с получением масок. В некоторых пунктах собираются очереди, где-то наборов не хватает на всех, а куда-то их и вовсе еще не привезли.



