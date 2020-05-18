Общество

Поволжский банк Сбербанка приглашает на онлайн-викторину, посвященную Дню Волги

Общество 18.05.2020 18:40 Новости компаний
0
18.05.2020 18:40 Новости компаний


20 мая все поволжские регионы России будут отмечать День Волги. В честь праздника Поволжский банк ПАО Сбербанк выступит генеральным партнером онлайн-викторины, приуроченной к данному событию. 
Цель викторины —  привлечь внимание общественности к вопросам улучшения экологического состояния реки в поддержку реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» – одного из одиннадцати федеральных проектов Национального проекта «Экология». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в тематической игре участников будут ждать специальные вопросы, в том числе один из туров будет посвящен вопросам экологии. 
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Тематика устойчивого развития и аспекты ESG занимают важное место в культуре Сбербанка, поэтому мы стараемся быть драйвером экологической повестки. Для Поволжского банка День Волги – это праздник близкий большинству регионов присутствия и его жителям. Данная активность позволит привлечь внимание к вопросам экологии речных ландшафтов, ведь уже сейчас необходимо задумываться о будущем планеты и сохранить Волгу, чтобы наши дети и внуки смогли видеть одну из крупнейших рек во всем ее величии». 
Командная игра-викторина пройдет в прямом эфире 20 мая, начало в 19:30 (по МСК). Количество участников в команде – не ограничено. Чтобы получить ссылку на трансляцию, нужно заранее зарегистрироваться и оплатить участие на сайте. Партнером игры также выступит Автономная некоммерческая организация «Чистые водоёмы». Все собранные средства пойдут на закупку инвентаря для отчистки волонтерами берегов Волги.
Регистрация в игре доступна по ссылке и закрывается за час до начала игры. Ссылка на трансляцию приходит за 30 минут до начала игры.
Фото предоставлено пресс-службой Поволжского банка ПАО Сбербанк

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Общество
18.05.2020 19:21
Общество 18.05.2020 19:21
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2020 16:40
Общество 18.05.2020 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2020 16:18
Общество 18.05.2020 16:18
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2020 14:43
Общество 18.05.2020 14:43
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2020 14:00
Общество 18.05.2020 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2020 13:45
Общество 18.05.2020 13:45
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2020 12:51
Общество 18.05.2020 12:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.05.2020 12:22
Общество 18.05.2020 12:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.05.2020 12:16
Общество 18.05.2020 12:16
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2020 11:00
Общество 18.05.2020 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2020 10:22
Общество 18.05.2020 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2020 10:00
Общество 18.05.2020 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2020 09:23
Общество 18.05.2020 09:23
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.05.2020 21:37
Общество 17.05.2020 21:37
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2020 19:57
Общество 17.05.2020 19:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:21
В Волгограде «Сосновый бор» ради спасения конюшен отдает все муниципалитетуСмотреть фотографии
18:40
Поволжский банк Сбербанка приглашает на онлайн-викторину, посвященную Дню ВолгиСмотреть фотографии
17:36
В Волгограде «бомбила» идет под суд за пьяную езду и гибель пассажираСмотреть фотографии
16:58
Житель Волгоградской области осужден за кражу пожертвований и денег у больной родственницыСмотреть фотографии
16:48
Клиенты группы банка «Открытие» сохранят налоговые льготы в 2021 годуСмотреть фотографии
16:40
«Это закон рынка»: в волгоградском облкомздраве отреагировали на закупку дорогих аппаратов ИВЛСмотреть фотографии
16:27
В Волгограде судят капитана за содержимое тайной емкости на танкереСмотреть фотографии
16:18
В Волгоградской области составляют план по отлову голоруких гражданСмотреть фотографии
16:01
Волгоградские агрономы – о превращении пеньков в шикарные деревьяСмотреть фотографииCмотреть видео
15:36
Заболевших коронавирусом в Волгоградской области не делят на цыган и чиновниковСмотреть фотографии
14:54
Москва и Воронеж добавили Волгоградской области больных коронавирусомСмотреть фотографии
14:43
«Так мы будем жить еще долго»: в волгоградском Роспотребнадзоре обозначили горизонт смягчения антикоронавирусных мерСмотреть фотографии
14:03
За гибель упавшего с крыши рабочего ответит директор стройфирмы в ВолжскомСмотреть фотографии
14:00
В Волгоградской области растет количество зараженных коронавирусом медработниковСмотреть фотографии
13:45
В Волгоградской области объяснили путаницу с количеством умерших от COVID-19Смотреть фотографии
12:57
Волгоградского защитника лошадей из «Соснового бора» задержали полицейскиеСмотреть фотографии
12:51
Единым фронтом против эпидемии: «ЕвроХим» и другие крупные компании активизируют социальную деятельностьСмотреть фотографии
12:16
Экзема и аллергия: «закованные» в перчатки и маски волгоградские продавцы жалуются на здоровьеСмотреть фотографии
11:59
В Волгограде пьяный рецидивист изрезал ножом пожилого сторожа СНТСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области два дня подряд в статистике по коронавирусу все ровноСмотреть фотографии
11:00
«Тяжело ползти в гору»: волгоградцы требуют наладить транспорт в отдаленные поселкиСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде директору успешной фирмы с долгами по зарплате грозит уголовная статьяСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области пьяные водители и пешеходы провоцируют ДТПСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде «УАЗ» у кладбища сбил двух пешеходовСмотреть фотографии
10:00
Прокуратура проверит начисления доплат за коронавирус волгоградским медикамСмотреть фотографии
09:36
В Волгоградской области конфликт из-за дамы закончился убийствомСмотреть фотографии
09:23
Все для победы: волгоградские налоговики поддержали материально сражающихся с COVID-19 врачейСмотреть фотографии
21:37
Волгоградца осудили за уничтожение вещдоковСмотреть фотографии
19:57
«Ждем нападения в любой момент»: волгоградцы охраняют конюшни «Соснового бора» от сносаСмотреть фотографии
17:47
В Волгоградской области возвращают дачные автобусыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 