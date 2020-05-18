



20 мая все поволжские регионы России будут отмечать День Волги. В честь праздника Поволжский банк ПАО Сбербанк выступит генеральным партнером онлайн-викторины, приуроченной к данному событию.

Цель викторины — привлечь внимание общественности к вопросам улучшения экологического состояния реки в поддержку реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» – одного из одиннадцати федеральных проектов Национального проекта «Экология». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в тематической игре участников будут ждать специальные вопросы, в том числе один из туров будет посвящен вопросам экологии.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Тематика устойчивого развития и аспекты ESG занимают важное место в культуре Сбербанка, поэтому мы стараемся быть драйвером экологической повестки. Для Поволжского банка День Волги – это праздник близкий большинству регионов присутствия и его жителям. Данная активность позволит привлечь внимание к вопросам экологии речных ландшафтов, ведь уже сейчас необходимо задумываться о будущем планеты и сохранить Волгу, чтобы наши дети и внуки смогли видеть одну из крупнейших рек во всем ее величии».

Командная игра-викторина пройдет в прямом эфире 20 мая, начало в 19:30 (по МСК). Количество участников в команде – не ограничено. Чтобы получить ссылку на трансляцию, нужно заранее зарегистрироваться и оплатить участие на сайте. Партнером игры также выступит Автономная некоммерческая организация «Чистые водоёмы». Все собранные средства пойдут на закупку инвентаря для отчистки волонтерами берегов Волги.

Регистрация в игре доступна по ссылке и закрывается за час до начала игры. Ссылка на трансляцию приходит за 30 минут до начала игры.

Фото предоставлено пресс-службой Поволжского банка ПАО Сбербанк