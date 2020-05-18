Общество

Единым фронтом против эпидемии: «ЕвроХим» и другие крупные компании активизируют социальную деятельность

Общество 18.05.2020 12:51 Новости компаний
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18.05.2020 12:51 Новости компаний


Лучшие практики социально ответственного бизнеса в условиях пандемии обсудили 13 мая участники вебинара, проведенного Общественной палатой Российской Федерации. Представители крупнейших российских и международных компаний рассказали о том, каких позитивных результатов в противодействии распространению коронавирусной инфекции удалось достичь благодаря внедрению на их предприятиях новых форматов социальной деятельности. 
О своих социально-значимых действиях в условиях коронакризиса рассказали представители компании «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко. Наиболее эффективными и общественно значимыми зарекомендовали себя два начинания, которые «ЕвроХим» реализует в регионах присутствия своих предприятий.
При первых сигналах появления коронавирусной инфекции в компании «ЕвроХим» был создан оперативный штаб по противодействию распространения инфекции. Актуальные вопросы дня на заседаниях штаба, который действует под председательством генерального директора «МХК «ЕвроХим» Игоря Нечаева, обсуждают не только руководители компании, но и главы районов и городов присутствия компании. 
Например, в Котельниковском районе, где ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» строит Гремячинский горно-обогатительный комбинат, в заседаниях штаба участвуют не только представители «ЕвроХим-ВолгаКалий», но и главы администраций города Котельниково и Котельниковского района.  Такой формат работы позволяет комбинату своевременно реагировать на актуальные вопросы жизни муниципалитета, оказывать помощь населению Котельниковского района, в число которого входят и сотрудники предприятия.
Так, чтобы защитить своих работников и других котельниковцев от коронавирусной инфекции «ЕвроХим-ВолгаКалий» заблаговременно позаботился об обеспечении центральной районной больницы средствами, необходимыми для борьбы с коронавирусной инфекцией. На средства предприятия были закуплены и переданы котельниковским медикам средства защиты – 75 000 перчаток, 50 000 масок, а также одноразовые халаты и фартуки, защитные экраны для лица и глаз, респираторы, костюмы, дезинфицирующие средства.
Другим успешным опытом стало объединение волонтеров из числа сотрудников предприятий компании "ЕвроХим" и Общероссийского народного фронта в рамках совместных действий по реализации акции #МыВместе. С помощью региональных отделений ОНФ молодые специалисты предприятий "ЕвроХима" оказывают действительно необходимую помощь именно тем слоям населения, которые сейчас более всего в этом нуждаются. 
Молодые специалисты ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» поддержали жителей Дома престарелых хутора Выпасной Котельниковского района. Через руководителей учреждения ребята передали пожилым людям настольные игры, о которых они просили на прошлых встречах, а также предметы первой необходимости, угощения, средства гигиены.
Молодежь при поддержке руководства «ЕвроХим-ВолгаКалия» реализовала несколько онлайн-проектов для детей и молодежи, провела акцию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди старшего поколения города Котельниково.
Пользу совместной деятельности компании и ОНФ высоко оценил заместитель руководителя федерального исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов: "Сначала мы даже и не рассчитывали на то, что будет такой всплеск желающих помочь, мне кажется, что это здорово, потому что это и есть то самое гражданское общество, о котором мы так долго говорили".
Коммуникация, консолидация и совместные усилия, - так видит сильные стороны реализуемой социальной политики "ЕвроХима" и других компаний модератор вебинара, член Комиссии Общественной палаты и первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалёв.

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