Общество

В Волгоградской области при поддержке Сбербанка реализуют Программу по развитию личностного потенциала детей

Общество 18.05.2020 12:22 Новости компаний
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18.05.2020 12:22 Новости компаний


Образовательные организации Волгоградской области станут новыми участниками Программы по развитию личностного потенциала, которую с 2018 года реализует Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, фонд «Вклад в будущее» подвел итоги второго всероссийского конкурса субъектов РФ на участие в программе. В ближайшее время между Сбербанком, фондом и органами исполнительной власти в сфере образования Волгоградской области будет подписано трехлетнее соглашение о сотрудничестве. 
Таким образом, Программа по развитию личностного потенциала охватит школы, детские сады и учреждения дополнительного образования 20 регионов в шести федеральных округах.  
Руководитель Программы по развитию личностного потенциала Екатерина Хаустова отметила, что «проведение конкурса в 2020 году было усложнено пандемией, поэтому каждая заявка для нас – это признание актуальности и важности программы». Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и возросшую нагрузку на образовательные организации, в конкурсную комиссию поступило 15 заявок. 8 регионов из числа заявителей уже принимали участие в отборе 2019 года. Тогда они не вошли в число финалистов и сейчас подали заявки повторно. 
Выбор новых регионов-участников определила конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Сбербанка, фонда «Вклад в будущее», Агентства стратегических инициатив и Московского городского педагогического университета (МГПУ). 
«Особое внимание при экспертизе заявок уделялось пониманию системности будущей работы, а также серьезности изменений в каждой образовательной организации и в региональной системе образования в целом. Опыт реализации программы показывает, что лучших результатов и наибольших эффектов добиваются те участники, которые имеют высокую мотивацию к дальнейшему профессиональному развитию, кто готов к творчеству и открыт новым идеям», - сказал заведующий Лабораторией развития личностного потенциала в образовании Института системных проектов МГПУ, доктор педагогических наук Андрей Иоффе
«Мир стремительно меняется и предъявляет новые требования к компетенциям, навыкам, которыми дети должны обладать по завершению школьной программы. Мы хотим, чтобы будущие поколения лучше адаптировались к современным реалиям и были готовы принять вызовы, которые им готовит будущее. Реализация данной программы дает широкий набор инструментов, направленных на развитие личности ребенка как для школы, так и для педагогов», – отметил Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко. 
Программа по развитию личностного потенциала направлена на расширение возможностей ребенка совершать осознанный самостоятельный выбор целей в жизни и путей их достижения. Это подразумевает работу с каждым ребенком в трех ключевых направлениях: помощь в определении мотивов и установок, развитие универсальных компетенций, освоение технологий и инструментов под конкретные типы деятельности и задачи. Подход Программы соответствует задачам национального проекта «Образование», основным положениям Указа Президента России № 204 от 7 мая 2018 года, а также федеральным государственным образовательным стандартам. Научно-методологическим фундаментом программы являются следующие научные концепции и школы: «Концепция личностного потенциала» Д.А. Леонтьева (НИУ ВШЭ); «Школа возможностей и педагогика достоинства» А.Г. Асмолова (Российская академия образования); «Стратегическое проектирование в образовательной организации» А.М. Моисеева (МГПУ); «Диагностика и проектирование личностно-развивающей образовательной среды» В.А. Ясвина (МГПУ); «Теория социально-эмоционального развития» Е.А. Сергиенко (Институт психологии РАН). 
Напомним, учебно-методические материалы фонда по социально-эмоциональному развитию и развитию личностного потенциала детей всех возрастов, а также уже созданные и реализуемые программы повышения квалификации педагогических кадров станут основой программ для переподготовки преподавателей и обучения студентов в педагогических вузах. 

Фото:  Сайт благотворительного фонда "Вклад в будущее» ﻿ https://vbudushee.ru/contests/lpkonkurs/

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