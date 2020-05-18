Здравоохранение 18.05.2020 11:45
0
18.05.2020 11:45
За минувшие сутки в Волгоградской области коронавирусная инфекция подтверждена у 65 человек – такое же количество зараженных было и 17 мая. Таким образом, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный ресурс стопкоронавирус.рф, всего в Волгоградской области зарегистрировано 1661 случай COVID-19. Количество смертей указано 13. Выздоровело 464 человека.
Реклама
Заболевших коронавирусом в Волгоградской области не делят на цыган и чиновников18.05.2020 15:36
Здравоохранение 18.05.2020 15:36
Москва и Воронеж добавили Волгоградской области больных коронавирусом18.05.2020 14:54
Здравоохранение 18.05.2020 14:54
В Волгоградской области коронавирус все чаще «приходит из ниоткуда»17.05.2020 15:44
Здравоохранение 17.05.2020 15:44
В Волгоградской области растет количество детей с коронавирусом17.05.2020 15:01
Здравоохранение 17.05.2020 15:01
В Волгоградской области снизилась заболеваемость СПИДом17.05.2020 11:15
Здравоохранение 17.05.2020 11:15
В Волгоградской области почти 1,5 тысячи заболевших коронавирусом15.05.2020 11:44
Здравоохранение 15.05.2020 11:44
"Мои тесты терялись трижды": волгоградца с онкологией заперли в коронавирусном обсерваторе15.05.2020 10:24
Здравоохранение 15.05.2020 10:24
В Волгограде облздрав обещает разобраться с жалобами диабетиков на отсутствие инсулина14.05.2020 21:38
Здравоохранение 14.05.2020 21:38
Почти 20 детей в Волгоградской области за сутки подхватили коронавирус14.05.2020 20:18
Здравоохранение 14.05.2020 20:18
Вахтовики вывели целый район в Волгоградской области в лидеры по числу заболевших COVID-1914.05.2020 15:49
Здравоохранение 14.05.2020 15:49
В больницы Волгограда закупают томографы для выявления пневмоний14.05.2020 14:32
Здравоохранение 14.05.2020 14:32
В Волгоградской области 90 медиков заразились коронавирусом14.05.2020 14:02
Здравоохранение 14.05.2020 14:02
В Волгоградской области почти 100 новых случаев коронавируса за сутки14.05.2020 11:49
Здравоохранение 14.05.2020 11:49
В Волгоградской области медучреждениям из списка дадут бюджетные деньги на борьбу с COVID-1913.05.2020 17:49
Здравоохранение 13.05.2020 17:49
Волгоградская область отстала по темпам тестирования на коронавирус13.05.2020 14:16
Здравоохранение 13.05.2020 14:16
Реклама