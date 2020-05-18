Здравоохранение

В Волгоградской области два дня подряд в статистике по коронавирусу все ровно

Здравоохранение 18.05.2020 11:45
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18.05.2020 11:45


За минувшие сутки в Волгоградской области коронавирусная инфекция подтверждена у 65 человек – такое же количество зараженных было и 17 мая. Таким образом, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный ресурс стопкоронавирус.рф, всего в Волгоградской области зарегистрировано 1661 случай COVID-19. Количество смертей указано 13. Выздоровело 464 человека.

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