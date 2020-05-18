В Волгограде «УАЗ» у кладбища сбил двух пешеходов





Водитель автомобиля «УАЗ» сбил двух пешеходов напротив нового Ворошиловского кладбища. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло в воскресенье вечером на улице Неждановой.

По предварительной информации, водитель «УАЗа», который двигался в сторону улицы Володарской, напротив кладбища наехал на двух человек 30 и 37 лет, которые переходили дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. Пострадавших с травмами госпитализировали.



