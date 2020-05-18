В Волгограде «УАЗ» у кладбища сбил двух пешеходов

Происшествия 18.05.2020 10:14
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18.05.2020 10:14
Водитель автомобиля «УАЗ» сбил двух пешеходов напротив нового Ворошиловского кладбища. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло в воскресенье вечером на улице Неждановой.
По предварительной информации, водитель «УАЗа», который двигался в сторону улицы Володарской, напротив кладбища наехал на двух человек 30 и 37 лет, которые переходили дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. Пострадавших с травмами госпитализировали.
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