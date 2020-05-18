



Около 100 жителей поселка Верхняя Ельшанка в Волгограде поставили свои подписи под обращением к главе Советского района Шафрану Тепшинову с требованием восстановить транспортное обеспечение горожан маршрутом №31к. Как сообщает ИА «Высота 102», в обращении указано, что работавший маршрут устраивал всех жителей поселка, а также дачников из СНТ «Ветеран», «Наука», «Куйбышевец», «Труд», которые здесь расположены. Однако в данный момент жители поселка лишены возможности посещать медучреждения, так как маршрут №31к охватывал все необходимые остановки общественного транспорта.

«Действующий в данный момент маршрут автобуса №22 неудобен для большинства жителей в связи с его ограниченностью и неудобством расположений конечной остановки около ТРЦ «Лента». Жителей поселка он бы устроил, если бы курсировал по изначальному маршруту – Верхняя Ельшанка-СХИ-7-ая больница-Тулака. Пока же автобус №22 ходит с большим интервалом, волгоградцам приходится переплачивать за пересадки, чтобы доехать до поликлиники, банков, аптек и других социально значимых учреждений», - цитата из письма главе. «В такой сложный период, когда многие остались без работы или доход семьи уменьшился, жителям с детьми приходится ходить по 5 км пешком до остановки СХИ, чтобы экономить деньги. При этом люди идут вдоль обочины оживленной трассы!», - говорится в обращении. В связи с этим жители Верхней Ельшанки просят возобновить маршрут №31к и удлинить маршрут №22.

Похожая проблема возникла и у жителей Авиагородка и поселка Саши Чекалина в Кировском районе Волгограда.

«Мы уже два месяца существуем без транспорта, - рассказывают волгоградцы.- В то же время мы являемся жителями города, однако единственные курсирующие здесь маршрутки №6а и 8с были отменены с периода начала самоизоляции. Мы требуем транспорта в наши поселки. Живем мы на горке над 2-ой Продольной. И у нас нет ни аптеки, ни банка, ни терминала, ни поликлиники, ни хозмага! Помогите нам вернуть назад наш транспорт - пешком ни с горы, ни тем более в гору тяжеловато как-то ползти».

Напомним, с сегодняшнего дня в Волгограде частично возобновляется работа маршруток, которые будут курсировать в качестве спецрейсов. Речь идет о микроавтобусах №3С, которые будут отправляться от конечной остановки в СНТ «Берендей» в Кировском районе до остановки «Обувная фабрика» в Советском районе. По измененной схеме станут работать и маршрутки №56, которые будут следовать от Жилгородка до поселка Нижние Баррикады без проезда по улицам Землячки, Исторической и проспекту Жукова.

Маршрут №31к соединит поселок Горная Поляна, микрорайон Санаторный и станцию скоростного трамвая «Ельшанка», но без заезда на микрорайон Комарово и в поселок Верхняя Ельшанка.

Транспорт по спецмаршруту №43б будет курсировать между остановками «Керамический завод» и «Верхняя Судоверфь», а микроавтобусы №46с проследуют от Латошинки (остановка «Магазин») до станции СТ «ВГТЗ». Еще три спецнаправления начнут работать по прежним схемам без изменений. Это маршруты №5с «Магазин «Радеж» - «Красноармейский мясокомбинат», № 13 «Пос. Водстрой – Гормолзавод № 3» и № 94 «Судоверфь – ул. Удмуртская».

Таким образом, количество спецмаршрутов, организованных в Волгограде на период действия ограничительных мер, увеличивается до 40. При этом ранее председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев заявлял, что пока вопрос о возобновлении движения маршруток не рассматривается. А решение будет приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в регионе.







