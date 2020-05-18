В Волгоградской области конфликт из-за дамы закончился убийством





Задержан подозреваемый в убийстве пенсионера в Жирновском районе Волгоградской области. Как сообщил ИА «Высота 102» сегодня и.о. руководителя Жирновского МРСО Руслан Капитанчук, под стражу за совершение тяжкого преступления взят 58-летний местный житель. Он сознался в убийстве.

По данным следствия, преступление было совершено 4 мая текущего года. Подозреваемый принимал гостей, среди которых была и 41-летняя женщина. В ходе застолья один из приятелей стал грубить даме, что не понравилось хозяину жилища. Словесный конфликт перерос в выяснение отношений на улице, где подозреваемый ударил обидчика кухонным ножом. Тело убитого на следующий день обнаружили прохожие, которые и сообщили о преступлении в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.



