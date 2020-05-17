В Волгоградской области растет количество детей с коронавирусом





Коронавирусная инфекция в Волгоградской области за минувшие сутки подтверждена у пятерых малышей в возрасте до 6 лет. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального штаба, сегодня в больницах Волгоградской области находятся 52 маленьких пациента с COVID-19. Еще у 68 детей подозревают коронавирусную инфекцию.

Как ранее отмечал заместитель председателя облздрава Николай Алимов, тяжелых случаев болезни среди детей в Волгоградской области не зарегистрировано. Преимущественно они болеют коронавирусом в легкой форме.

Напомним, что за последние сутки в регионе выявлено 65 новых случаев коронавируса. Больше всего их в Волгограде – 22 случая и в Николаевском районе – 10 заразившихся. На третьем месте Волжский, где подтверждены 7 случаев болезни.

В основном новые случаи инфекции выявляются среди контактных пациентов – 22. В 38 случаях больные были выявлены при обращении за медицинской помощью. И только в 5 случаях коронавирус был завезен из других регионов России – Москвы, Санкт-Петербурга и республики Башкортостан.



