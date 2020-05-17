Здравоохранение

В Волгоградской области растет количество детей с коронавирусом

Здравоохранение 17.05.2020 15:01
0
17.05.2020 15:01


Коронавирусная инфекция в Волгоградской области за минувшие сутки подтверждена у пятерых малышей в возрасте до 6 лет. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального штаба, сегодня в больницах Волгоградской области находятся 52 маленьких пациента с COVID-19. Еще у 68 детей подозревают коронавирусную инфекцию.
Как ранее отмечал заместитель председателя облздрава Николай Алимов, тяжелых случаев болезни среди детей в Волгоградской области не зарегистрировано. Преимущественно они болеют коронавирусом в легкой форме.
Напомним, что за последние сутки в регионе выявлено 65 новых случаев коронавируса. Больше всего их в Волгограде – 22 случая и в Николаевском районе – 10 заразившихся. На третьем месте Волжский, где подтверждены 7 случаев болезни. 
В основном новые случаи инфекции выявляются среди контактных пациентов – 22. В 38 случаях больные были выявлены при обращении за медицинской помощью. И только в 5 случаях коронавирус был завезен из других регионов России – Москвы, Санкт-Петербурга и республики Башкортостан.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Здравоохранение
17.05.2020 15:44
Здравоохранение 17.05.2020 15:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.05.2020 11:15
Здравоохранение 17.05.2020 11:15
Комментарии

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
15.05.2020 11:44
Здравоохранение 15.05.2020 11:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.05.2020 10:24
Здравоохранение 15.05.2020 10:24
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.05.2020 21:38
Здравоохранение 14.05.2020 21:38
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.05.2020 20:18
Здравоохранение 14.05.2020 20:18
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.05.2020 15:49
Здравоохранение 14.05.2020 15:49
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.05.2020 14:32
Здравоохранение 14.05.2020 14:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.05.2020 14:02
Здравоохранение 14.05.2020 14:02
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.05.2020 11:49
Здравоохранение 14.05.2020 11:49
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.05.2020 17:49
Здравоохранение 13.05.2020 17:49
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.05.2020 14:16
Здравоохранение 13.05.2020 14:16
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.05.2020 13:03
Здравоохранение 13.05.2020 13:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.05.2020 11:54
Здравоохранение 13.05.2020 11:54
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.05.2020 14:23
Здравоохранение 12.05.2020 14:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:47
В Волгоградской области возвращают дачные автобусыСмотреть фотографии
15:44
В Волгоградской области коронавирус все чаще «приходит из ниоткуда»Смотреть фотографии
15:01
В Волгоградской области растет количество детей с коронавирусомСмотреть фотографии
14:17
В Волгоградской области кладбища заросли травой во время пандемииСмотреть фотографии
14:12
«Рыба моя»: Волжская ГЭС наращивает водосбросСмотреть фотографии
13:24
Волгоградцу за дешевую наклейку с лунным персонажем присудили космический штрафСмотреть фотографии
12:28
В Волгоградской области запутались с количеством умерших от коронаврусаСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области еще 65 человек заболели коронавирусомСмотреть фотографии
11:42
Да, Арчеда: умирающую реку в Волгоградской области начнут оживлять за 200 миллионов в начале летаСмотреть фотографии
11:15
В Волгоградской области снизилась заболеваемость СПИДомСмотреть фотографии
10:26
В ДТП с такси пострадал волгоградецСмотреть фотографии
09:34
В Волгоградской области расчистят Яму почти за 100 миллионов рублейСмотреть фотографии
21:54
Правительство РФ выделило волгоградским медикам еще около 400 миллионов рублейСмотреть фотографии
19:03
В Волгоградской области проводят эпидрасследование после похорон цыганского баронаСмотреть фотографии
17:12
Голодные и злые: повара детсадов Волгограда пожаловались прокурору на урезанную зарплатуСмотреть фотографии
16:37
Всего четверть миллиона: волгоградские эпидемиологи раскрыли свои зарплатыСмотреть фотографии
15:26
В Волгоградскую область коронавирус завезли из Воронежа и МосквыСмотреть фотографии
15:09
Волгоградец стал фигурантом уголовного дела за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:34
В России будут штрафовать за отказ от тестирования на COVID-19Смотреть фотографии
13:48
Четырнадцатая жертва коронавируса в Волгоградской области - бывший учительСмотреть фотографии
11:47
Плюс 86: в Волгоградской области количество случаев коронавируса перевалило за полторы тысячиСмотреть фотографии
11:35
Волгоградские полицейские спасли раков от поедания столичными гурманамиСмотреть фотографии
10:19
Новая атака на конюшни в Волгограде: «Сосновый бор» предложил варианты капитуляцииСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде водитель погиб под колесами своего грузовикаСмотреть фотографии
09:37
«Год для паводка был идеальным!»: в волгоградском штабе ОНФ бьют тревогу из-за режимов ГЭССмотреть фотографии
09:28
Бюджет Волгоградской области потратится на акции АО «Корпорация развития»Смотреть фотографии
08:41
Маршрутки частично возвращают на улицы ВолгоградаСмотреть фотографии
07:23
Инспектор облкомприроды задержан под Волгоградом с тушей убитого кабана и карабиномСмотреть фотографии
22:25
В Волгограде нацелились на ночной снос конюшен «Соснового бора»Смотреть фотографии
21:37
Под Волгоградом тело четырехлетнего ребенка найдено в прудуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 