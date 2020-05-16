Волгоградские полицейские спасли раков от поедания столичными гурманами

Происшествия 16.05.2020 11:35
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16.05.2020 11:35
В рейсовом автобусе, который следовал в Москву, была обнаружена партия живых раков. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, инспекторы ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области остановили автобус для плановой проверки на посту в Городищенском районе. При осмотре в багажном отсеке были обнаружены коробки с живыми раками. Владелец груза в салоне отсутствовал. Водитель автобуса ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих легальность и безопасность продукции, предъявить не смог, пояснив, что не знает ни отправителя, ни получателя продукции.
По данному факту проводится проверка. Раков изъяли и после составления необходимых процессуальных документов выпустили в водоем.
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