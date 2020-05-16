



Сегодня утром на территории «Соснового бора» администрация Дзержинского района Волгограда предприняла новую попытку сноса строений, среди которых большая и малая конюшни и загоны для лошадей. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудники МБУ «ЖКХ Дзержинского района», которые уже демонтировали забор, пытались начать разбирать строения, но им противостоят общественники.





Как сообщили ИА «Высота 102» представители «Соснового бора», накануне вечером они написали открытое письмо губернатору, в котором сообщают, что для сохранения объектов «Соснового бора» готовы передать все имущество в безвозмездную собственность администрации Волгограда, а также взять всю расходную финансовую часть, отвечающую за полноценное функционирование и содержание спортивно-оздоровительного комплекса (конюшни).





Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Ангарская общей площадью 10988 кв.м. размещен на земле, которую ООО «Сосновый бор» арендует у администрации Волгограда. На территории комплекса находятся большая и малая конюшни, манеж, хозяйственный корпус и ангар. Администрация города 19 октября 2019 года в одностороннем порядке расторгла договор аренды и направила собственнику уведомление о необходимости освободить земельный участок в течение месяца. 17 января 2020 года администрация Дзержинского района издала распоряжение о демонтаже строений. Решение обжаловалось. Накануне к конюшням подогнали тяжелую технику, рабочие МБУ ЖКХ стали разбирать металлические и деревянные ограждения.





ООО «Сосновый бор» сообщает, что его деятельность 30 марта по 31 мая приостановлена в связи с введением ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. «Основой деятельностью ООО «Сосновый бор» является гостиничный и ресторанный бизнес, которые в свою очередь относятся к сферам отраслей, наиболее пострадавших от ограничительных мер», - говорится в открытом письме.





Отмечается, что в спортивно-оздоровительном комплексе занимались дети-инвалиды адаптивной верховой ездой. «Сосновый бор» готов и впредь безвозмездно применять иппотерапию (лечебную верховую езду) для реабилитации детей с церебральным параличом.

«Надеемся на положительное рассмотрение нашей просьбы и дальнейшее государственно-частное партнерство в целях продолжения проводимого реабилитационного курса в отношении детей инвалидов с ДЦП», - пишет «Сосновый бор» в обращении губернатору.

Они просят прекратить исполнение распоряжения о сносе объектов конного клуба, рассмотреть вопрос о сохранении и передачи спортивно-оздоровительного комплекса в муниципальную собственность. А в случае отказа просят губернатора дать ООО «Сосновому бору» возможность произвести демонтаж своими силами в согласованные сторонами сроки.



