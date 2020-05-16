Общество

Новая атака на конюшни в Волгограде: «Сосновый бор» предложил варианты капитуляции

Общество 16.05.2020 10:19
0
16.05.2020 10:19


Сегодня утром на территории «Соснового бора» администрация Дзержинского района Волгограда предприняла новую попытку сноса строений, среди которых большая и малая конюшни и загоны для лошадей. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудники МБУ «ЖКХ Дзержинского района», которые уже демонтировали забор, пытались начать разбирать строения, но им противостоят общественники. 

Как сообщили ИА «Высота 102» представители «Соснового бора», накануне вечером они написали открытое письмо губернатору, в котором сообщают, что для сохранения объектов «Соснового бора» готовы передать все имущество в безвозмездную собственность администрации Волгограда, а  также взять всю расходную финансовую  часть, отвечающую за полноценное функционирование и содержание спортивно-оздоровительного комплекса (конюшни).

Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Ангарская общей площадью 10988 кв.м. размещен на земле, которую ООО «Сосновый бор» арендует у администрации Волгограда. На территории комплекса находятся большая и малая конюшни, манеж, хозяйственный корпус и ангар. Администрация города 19 октября 2019 года в одностороннем порядке расторгла договор аренды и направила собственнику уведомление о необходимости освободить земельный участок в течение месяца. 17 января 2020 года администрация Дзержинского района издала распоряжение о демонтаже строений. Решение обжаловалось. Накануне к конюшням подогнали тяжелую технику, рабочие МБУ ЖКХ стали разбирать металлические и деревянные ограждения.

ООО «Сосновый бор» сообщает, что его деятельность 30 марта по 31 мая приостановлена в связи с введением ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. «Основой деятельностью ООО «Сосновый бор» является гостиничный и ресторанный бизнес, которые в свою очередь относятся к сферам отраслей, наиболее пострадавших от ограничительных мер», - говорится в открытом письме.

Отмечается, что в спортивно-оздоровительном комплексе занимались дети-инвалиды адаптивной верховой ездой. «Сосновый бор» готов и впредь безвозмездно применять иппотерапию (лечебную верховую езду) для реабилитации детей с церебральным параличом. 
«Надеемся на положительное рассмотрение нашей просьбы и дальнейшее государственно-частное партнерство  в целях продолжения проводимого реабилитационного курса  в отношении детей инвалидов с ДЦП», - пишет «Сосновый бор» в обращении губернатору.
Они просят прекратить исполнение распоряжения о сносе объектов конного клуба, рассмотреть вопрос о сохранении и передачи спортивно-оздоровительного комплекса в муниципальную собственность. А в случае отказа просят губернатора дать ООО «Сосновому бору» возможность произвести демонтаж своими силами в согласованные сторонами сроки.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Общество
16.05.2020 17:12
Общество 16.05.2020 17:12
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2020 15:26
Общество 16.05.2020 15:26
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2020 13:48
Общество 16.05.2020 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2020 13:06
Общество 16.05.2020 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2020 11:47
Общество 16.05.2020 11:47
Комментарии

0
Далее
Общество
16.05.2020 08:41
Общество 16.05.2020 08:41
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2020 22:25
Общество 15.05.2020 22:25
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2020 18:29
Общество 15.05.2020 18:29
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2020 17:18
Общество 15.05.2020 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2020 15:58
Общество 15.05.2020 15:58
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2020 15:35
Общество 15.05.2020 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2020 15:15
Общество 15.05.2020 15:15
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2020 14:47
Общество 15.05.2020 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2020 14:15
Общество 15.05.2020 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
15.05.2020 12:37
Общество 15.05.2020 12:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:12
Голодные и злые: повара детсадов Волгограда пожаловались прокурору на урезанную зарплату
16:37
Всего четверть миллиона: волгоградские эпидемиологи раскрыли свои зарплатыСмотреть фотографии
15:26
В Волгоградскую область коронавирус завезли из Воронежа и МосквыСмотреть фотографии
15:09
Волгоградец стал фигурантом уголовного дела за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:34
В России будут штрафовать за отказ от тестирования на COVID-19Смотреть фотографии
13:48
Четырнадцатая жертва коронавируса в Волгоградской области - бывший учительСмотреть фотографии
13:06
Еще одна смерть: в Волгоградской области число жертв коронавируса достигло 14 человекСмотреть фотографии
11:47
Плюс 86: в Волгоградской области количество случаев коронавируса перевалило за полторы тысячиСмотреть фотографии
11:35
Волгоградские полицейские спасли раков от поедания столичными гурманамиСмотреть фотографии
10:19
Новая атака на конюшни в Волгограде: «Сосновый бор» предложил варианты капитуляцииСмотреть фотографии
09:54
Волгоградка из автобуса попала в больницуСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде водитель погиб под колесами своего грузовикаСмотреть фотографии
09:37
«Год для паводка был идеальным!»: в волгоградском штабе ОНФ бьют тревогу из-за режимов ГЭССмотреть фотографии
09:28
Бюджет Волгоградской области потратится на акции АО «Корпорация развития»Смотреть фотографии
08:41
Маршрутки частично возвращают на улицы ВолгоградаСмотреть фотографии
07:23
Инспектор облкомприроды задержан под Волгоградом с тушей убитого кабана и карабиномСмотреть фотографии
22:25
В Волгограде нацелились на ночной снос конюшен «Соснового бора»Смотреть фотографии
21:37
Под Волгоградом тело четырехлетнего ребенка найдено в прудуСмотреть фотографии
20:24
Владимир Путин проанонсировал «разбор полетов» с регионами по выплатам медикамСмотреть фотографии
18:35
Отца-насильника в Волгоградской области приговорили к 18 годам колонииСмотреть фотографии
18:10
Замглавы Жирновска помещен под домашний арест по делу о взяткахСмотреть фотографии
17:18
Волгоградским дачникам автобусов не видать до летаСмотреть фотографии
15:57
Бульдозерами на лошадей: как волгоградец в одиночку защищал конюшни от сносаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
Везут из Надыма и Башкорстана: в Волгоградской области снова фиксируют завозные случаи коронавирусаСмотреть фотографии
15:15
Волгоградскому "Ротору" пандемия подарила выход в Премьер-лигуСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде за проезд в автобусе без маски пассажиры ответят по закону джунглейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:29
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТССмотреть фотографии
14:15
Председатель волгоградского облкомтранса назвал условие запуска маршрутокСмотреть фотографии
13:57
Офицер полиции Волгоградской области отказался от взятки в 11 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:57
Канализационный апокалипсис: в Дзержинском районе Волгограда не выдержал коллекторСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 