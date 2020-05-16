Экономика 16.05.2020 09:28
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16.05.2020 09:28
Дополнительные акции АО «Корпорация развития Волгоградской области» будут приобретены в собственность региона. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Будут приобретены полтора миллиона акций стоимостью в 100 рублей каждая на общую сумму в 150 миллионов рублей. Целевое назначение бюджетных инвестиций – привлечение инвесторов в экономику региона в соответствии с приоритетами развития региона, в том числе не более 100 миллионов рублей - на приобретение объектов недвижимости и их модернизацию.
Напомним, в 2017 году администрация Волгоградской области приватизировала путем внесения вклада в уставной капитал АО «Корпорация развития» четыре здания, находящиеся в государственной собственности региона. Речь идет о комплексе объектов, расположенных по проспекту Жукова, 3.
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