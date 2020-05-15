В Волгограде нацелились на ночной снос конюшен «Соснового бора»





На территорию комплекса «Сосновый бор» ближе к ночи пригнали тяжелую технику для уничтожения конюшен, которые не удалось снести с лица земли утром при скоплении журналистов с видеокамерами и общественников. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», уже после того, как территорию клуба покинули представители СМИ, сюда подъехали «КАМАЗы». Однако снести постройки сразу не удалось, так как они были подключены к электросетям и линиям водоснабжения. На месте были замечены чиновники администрации Дзержинского района, которые все время с кем-то вели телефонные переговоры.

Напомним, очередная попытка снести конюшни была предпринята сегодня утром . Накануне стало известно, что судебная коллегия по административным делам Волгоградского областного суда 29 апреля текущего года оставила жалобу представителей "Соснового бора" без удовлетворения, а решение районного суда об отмене мер предварительной защиты – без изменения. Примечательно, что решение апелляционная инстанция вынесла в период действия в судах ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса. В апелляционном определении указано, что жалобы «Соснового бора» были рассмотрены в порядке упрощенного (письменного) производства.

В это же время вопрос о принятии обеспечительных мер в отношении объектов конного клуба в "Сосновом бору" рассматривал арбитражный суд Волгоградской области. Как считали представители "Соснового бора", любые действия администрации района по сносу конюшен до решения суда являются незаконными. Тем не менее, на территории конного клуба рабочие МБУ "ЖКХ Дзержинского района" утром приступили к демонтажу металлических и деревянных ограждений. Конюшни и загоны для лошадей пока не тронули.

На данный момент, в конюшнях, которые представляют собой добротные и качественные постройки, содержатся 12 лошадей, 1 пони и 2 ослика.

Справка. Распоряжение о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов было вынесено районной администрацией еще 17 января текущего года. Согласно документу, должны быть снесены все объекты конного клуба на Ангарском: большая конюшня площадью 956 кв.м., малая конюшня площадью 252 кв.м., навесы, вагончики, загоны для лошадей, хозяйственный блок с манежем площадью 1452 кв.м., металлические ограждения.

Параллельно в арбитражном суде Волгоградской области рассматривается дело о сносе других построек гостинично-развлекательного комплекса «Сосновый бор», но из-за пандемии судебные заседания были перенесены на вторую половину мая.

Напомним, неприятности у ресторанно-гостиничного комплекса начались после ареста экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и одного из основных учредителей «Соснового бора» Владимира Зубкова. Они были задержаны в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области. В «Сосновом бору» следователи по ОВД СУ ФСБ России и УФСБ по региону провели обыски , кроме того администрация Дзержинского района потребовала в суде снести 7 гостевых домов, ресторан, нежилое здание и здание хозблока, расположенных на земельном участке площадью 5125 кв.метров.



