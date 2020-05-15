В Волгоградской области инвалид с трудом добилась положенного ей кресла-коляски

Общество 15.05.2020 15:58
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15.05.2020 15:58
Инвалиду первой группы во Фроловском районе отказали в комнатном кресле-коляске, но изменили решение после вмешательства прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 67-летней женщине длительное время отказывали в предоставлении этого средства реабилитации. Инвалид пожаловалась в прокуратуру. По ее обращению была проведена проверка.
Фроловским межрайонным прокурором был предъявлен иск к Волгоградскому региональному отделению Фонда социального страхования РФ о возложении обязанности предоставить инвалиду средство технической реабилитации. В ходе судебного разбирательства пенсионерку обеспечили креслом-коляской.
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