Общество

В Волгограде за проезд в автобусе без маски пассажиры ответят по закону джунглей

Общество 15.05.2020 14:47
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15.05.2020 14:47




Контролировать соблюдение с 20 мая масочного режима в общественном транспорте будут полицейские, представители Росгвардии и административной комиссии. Об этом сегодня на брифинге заявил председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев, сообщает ИА «Высота 102».  Разбираться с несознательными гражданами, у которых не будет средств защиты, чиновник предложил самим пассажирам.
«Если в автобусе будет основная часть законопослушных, то они сами этот вопрос решат и без водителя и кондуктора. Люди сами примут решение – или они все выйдут или он один не поедет. Здесь мы должны понимать, что в первую очередь, мы защищаем себя и своих близких», - пояснил Васильев.
Напомним, с 20 мая в Волгоградской области расширяется перечень предприятий, которые возобновят работу. В связи с этим губернатор установил с этого дня в регионе так называемый масочный режим. Граждане обязаны носить маски и перчатки в общественных местах, включая общественный транспорт. 

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