







На сегодня намечен снос конюшен гостинично-развлекательного комплекса «Сосновый бор» в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» , к 8 утра к территории комплекса подтянули тяжелую технику, на место прибыли бойцы ОМОН, чиновники, журналисты и общественники, которые пытаются противостоять происходящему. Уже начался демонтаж металлических ограждений. На данный момент, в конюшнях, которые представляют собой добротные и качественные постройки, содержатся 12 лошадей, 1 пони и 2 ослика.









































ервую попытку реализовать свое распоряжение о сносе конюшен чиновники предприняли 27 января текущего года. К комплексу была стянута техника. Тогда конюшни «Соснового бора» спасло решение суда о приостановлении демонтажа до рассмотрения дела по существу и вступления решения суда в законную силу. В этот же день глава Дзержинского района Сергей Таций подал в районный суд частную жалобу с требованием отменить меры предварительной защиты «Соснового бора», что суд и сделал. Решение об отмене мер предварительной защиты было обжаловано. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», п

Судебная коллегия по административным делам Волгоградского областного суда 29 апреля текущего года оставила жалобу представителей «Соснового бора» без удовлетворения, а решение районного суда об отмене мер предварительной защиты – без изменения. Примечательно, что решение апелляционная инстанция вынесла в период действия в судах ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса. В апелляционном определении указано, что жалобы «Соснового бора» были рассмотрены в порядке упрощенного (письменного) производства.

Распоряжение о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов было вынесено районной администрацией еще 17 января текущего года. Согласно документу, должны быть снесены все объекты конного клуба на Ангарском: большая конюшня площадью 956 кв.м., малая конюшня площадью 252 кв.м., навесы, вагончики, загоны для лошадей, хозяйственный блок с манежем площадью 1452 кв.м., металлические ограждения.

Параллельно в арбитражном суде Волгоградской области рассматривается дело о сносе других построек гостинично-развлекательного комплекса «Сосновый бор», но из-за пандемии судебные заседания были перенесены на вторую половину мая.

Напомним, неприятности у ресторанно-гостиничного комплекса начались после ареста экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и одного из основных учредителей «Соснового бора» Владимира Зубкова. Они были задержаны в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области. В «Сосновом бору» следователи по ОВД СУ ФСБ России и УФСБ по региону провели обыски , кроме того администрация Дзержинского района потребовала в суде снести 7 гостевых домов, ресторан, нежилое здание и здание хозблока, расположенных на земельном участке площадью 5125 кв.метров.