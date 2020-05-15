Общество 15.05.2020 09:21
0
15.05.2020 09:21
На сегодня намечен снос конюшен гостинично-развлекательного комплекса «Сосновый бор» в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» , к 8 утра к территории комплекса подтянули тяжелую технику, на место прибыли бойцы ОМОН, чиновники, журналисты и общественники, которые пытаются противостоять происходящему. Уже начался демонтаж металлических ограждений. На данный момент, в конюшнях, которые представляют собой добротные и качественные постройки, содержатся 12 лошадей, 1 пони и 2 ослика.
Как сообщало ранее ИА «Высота 102», первую попытку реализовать свое распоряжение о сносе конюшен чиновники предприняли 27 января текущего года. К комплексу была стянута техника. Тогда конюшни «Соснового бора» спасло решение суда о приостановлении демонтажа до рассмотрения дела по существу и вступления решения суда в законную силу. В этот же день глава Дзержинского района Сергей Таций подал в районный суд частную жалобу с требованием отменить меры предварительной защиты «Соснового бора», что суд и сделал. Решение об отмене мер предварительной защиты было обжаловано.
Судебная коллегия по административным делам Волгоградского областного суда 29 апреля текущего года оставила жалобу представителей «Соснового бора» без удовлетворения, а решение районного суда об отмене мер предварительной защиты – без изменения. Примечательно, что решение апелляционная инстанция вынесла в период действия в судах ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса. В апелляционном определении указано, что жалобы «Соснового бора» были рассмотрены в порядке упрощенного (письменного) производства.
Распоряжение о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов было вынесено районной администрацией еще 17 января текущего года. Согласно документу, должны быть снесены все объекты конного клуба на Ангарском: большая конюшня площадью 956 кв.м., малая конюшня площадью 252 кв.м., навесы, вагончики, загоны для лошадей, хозяйственный блок с манежем площадью 1452 кв.м., металлические ограждения.
Параллельно в арбитражном суде Волгоградской области рассматривается дело о сносе других построек гостинично-развлекательного комплекса «Сосновый бор», но из-за пандемии судебные заседания были перенесены на вторую половину мая.
Напомним, неприятности у ресторанно-гостиничного комплекса начались после ареста экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и одного из основных учредителей «Соснового бора» Владимира Зубкова. Они были задержаны в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области. В «Сосновом бору» следователи по ОВД СУ ФСБ России и УФСБ по региону провели обыски , кроме того администрация Дзержинского района потребовала в суде снести 7 гостевых домов, ресторан, нежилое здание и здание хозблока, расположенных на земельном участке площадью 5125 кв.метров.
Реклама
В Волгоградской области кладбища заросли травой во время пандемии17.05.2020 14:17
Общество 17.05.2020 14:17
Волгоградцу за дешевую наклейку с лунным персонажем присудили космический штраф17.05.2020 13:24
Общество 17.05.2020 13:24
В Волгоградской области запутались с количеством умерших от коронавруса17.05.2020 12:28
Общество 17.05.2020 12:28
В Волгоградской области еще 65 человек заболели коронавирусом17.05.2020 11:43
Общество 17.05.2020 11:43
Правительство РФ выделило волгоградским медикам еще около 400 миллионов рублей16.05.2020 21:54
Общество 16.05.2020 21:54
В Волгоградской области проводят эпидрасследование после похорон цыганского барона16.05.2020 19:03
Общество 16.05.2020 19:03
Голодные и злые: повара детсадов Волгограда пожаловались прокурору на урезанную зарплату16.05.2020 17:12
Общество 16.05.2020 17:12
В Волгоградскую область коронавирус завезли из Воронежа и Москвы16.05.2020 15:26
Общество 16.05.2020 15:26
Четырнадцатая жертва коронавируса в Волгоградской области - бывший учитель16.05.2020 13:48
Общество 16.05.2020 13:48
Еще одна смерть: в Волгоградской области число жертв коронавируса достигло 14 человек16.05.2020 13:06
Общество 16.05.2020 13:06
Плюс 86: в Волгоградской области количество случаев коронавируса перевалило за полторы тысячи16.05.2020 11:47
Общество 16.05.2020 11:47
Новая атака на конюшни в Волгограде: «Сосновый бор» предложил варианты капитуляции16.05.2020 10:19
Общество 16.05.2020 10:19
Маршрутки частично возвращают на улицы Волгограда16.05.2020 08:41
Общество 16.05.2020 08:41
В Волгограде нацелились на ночной снос конюшен «Соснового бора»15.05.2020 22:25
Общество 15.05.2020 22:25
Большая уборка от фекалий стартует ночью на Ангарском в Волгограде15.05.2020 18:29
Общество 15.05.2020 18:29
Реклама