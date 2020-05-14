Здравоохранение

В Волгограде облздрав обещает разобраться с жалобами диабетиков на отсутствие инсулина

Здравоохранение 14.05.2020 21:38
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14.05.2020 21:38


С предоставлением инсулина льготникам проблем в Волгоградской области проблем нет. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил зампредседателя облздрава Николай Алимов, отвечая на вопрос о  жалобах диабетиков на невозможность получить препарат.
«Региональная и федеральная льготы в рамках работы по коронавирусу не сокращались», - добавил чиновник.
В редакцию ИА «Высота 102» сегодня обратилась волгоградка Наталья Гуляева, которая столкнулась с данной проблемой. «Рецепт на  инсулин  и 50 тест-полосок в поликлинике №20 моему мужу выписали еще 16 апреля, но мы до сих пор ничего не можем получить. Я позвонила сегодня на горячую линию по вопросам лекарственного обеспечения,  и там мне сказали, что торги по закупкам еще не прошли. У моего супруга сахарный диабет I степени – без инсулина он не может. Ему что теперь, умирать?», - возмущается Наталья.
Корреспондент информагентства передал Николаю Алимову контакты читательницы «Высоты 102». Зампредседателя комитета здравоохранения области пообещал разобраться в ситуации.
На проблемы в сфере обеспечения льготников Волгоградской области бесплатными лекарствами периодически указывают органы прокуратуры. В  2019 году с января по апрель было выявлено около 300 подобных нарушений. Так, пациентам больниц не выдавали бесплатные лекарства, а также отказывали в выписке рецептов больным сахарным диабетом и онкологией. По итогам подобных проверок надзорный орган обращается в суды с требованиями обеспечить больных лекарствами и принимает меры для привлечения виновных к административной ответственности.

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