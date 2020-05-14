Общество

Волгоградские власти открестились от «минутных» доплат врачам за коронавирус

Общество 14.05.2020 19:26
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14.05.2020 19:26


Не все медработники Волгоградской области оказались довольны размером доплат, которые они получили за перевозку и лечение больных с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Как рассказали  ИА «Высота 102» врачи из районных больниц, размер доплат у некоторых медработников, которые, в частности, ведут наблюдение за жителями, находящимися на домашнем карантине, не превысил 3 тысяч рублей. При этом решить вопрос с главными врачами у таких сотрудников не всегда получается. 
На сегодняшнем брифинге зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов пояснил, что «табелирование рабочего процесса происходит на уровне медучреждения». При этом он подчеркнул, что начисляют доплаты согласно фактически отработанному времени. «В случае возникновения спорных вопросов можно обращаться в комитет здравоохранения», - посоветовал он медикам.
При этом Николай Николаевич пояснил, что в Волгоградской области не было таких случаев, как, например, в других регионах России, когда главные врачи, чтобы не платить своим сотрудникам большие суммы, высчитывали буквально по минутам время, затраченное на лечение больных с коронавирусом. Зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области сообщил, что в настоящее время идет пересчет доплат в связи с поступившими разъяснениями Минздрава РФ. «Если, например, бригада скорой помощи первый раз выехала к пациенту с коронавирусом в середине месяца, то и начисление доплат происходит именно с этого времени», - объяснил он. По его словам, деньги с учетом перерасчета уже поступают. Ранее волгоградские медики получили основные выплаты за апрель.

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