



О том, что в Волгограде пришлось закрыть на карантин целую клиентскую службу, заявил сегодня на брифинге руководитель регионального отделения пенсионного фонда России Владимир Федоров, сообщает ИА «Высота 102». Выяснилось, что в Дзержинском районе один из сотрудников в ходе выполнения служебных обязанностей заразился коронавирусной инфекцией, поэтому всем его коллегам пришлось уйти на самоизоляцию под наблюдение. К работе районной клиентской службы была подключена резервная группа специалистов.





«Не скрываю, что очень переживаю за сотрудников пенсионного фонда», - сказал Владимир Федоров. Он отметил, что служба в сложившейся ситуации не может позволить себе перестать работать и призвал граждан, претендующих на «детские» и другие выплаты, пользоваться сайтом госуслуг для подачи документов, чтобы обезопасить себя и сотрудников пенсионного фонда от заражения коронавирусом.