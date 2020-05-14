Общество 14.05.2020 13:47
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14.05.2020 13:47
О том, что в Волгограде пришлось закрыть на карантин целую клиентскую службу, заявил сегодня на брифинге руководитель регионального отделения пенсионного фонда России Владимир Федоров, сообщает ИА «Высота 102». Выяснилось, что в Дзержинском районе один из сотрудников в ходе выполнения служебных обязанностей заразился коронавирусной инфекцией, поэтому всем его коллегам пришлось уйти на самоизоляцию под наблюдение. К работе районной клиентской службы была подключена резервная группа специалистов.
«Не скрываю, что очень переживаю за сотрудников пенсионного фонда», - сказал Владимир Федоров. Он отметил, что служба в сложившейся ситуации не может позволить себе перестать работать и призвал граждан, претендующих на «детские» и другие выплаты, пользоваться сайтом госуслуг для подачи документов, чтобы обезопасить себя и сотрудников пенсионного фонда от заражения коронавирусом.
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