Зарождение 12-километровой дороги в обход Волгограда оценили с воздуха

Общество 14.05.2020 11:26
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14.05.2020 11:26
Дорожники продолжают формирование насыпи будущей трассы в обход Волгограда, протяженность которой составит порядка 12 километров. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня темпы работ на стройке оценил губернатор Андрей Бочаров и начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин. То, что уже сделано и построено на данный момент, хорошо видно с высоты птичьего полета.
Сегодня дорожники в круглосуточном режиме возводят ключевой объект на этом этапе - мост через Волго-Донской судоходный канал. Уже установлены 13 из 27 опор в двух направлениях. Параллельно со строительством первой части обхода ведется проектирование второго и третьего этапов.
"С Минтрансом РФ и руководством Росавтодора мы рассматриваем вопрос по формированию четвертого этапа строительство объездной, чтобы соединить московское и саратовское направления, полностью закольцевав дорогу. Это даст дополнительные возможности для развития Волгоградской области", - сообщил губернатор.
Напомним, что протяженность обхода Волгограда по всем трем этапам — 71,4 километра. В структуре объекта один мост, семь транспортных развязок, 12 путепроводов, семь площадок отдыха, восемь водопропускных труб, семь скотопрогонов. Протяженность линий освещения составит 99,5 км. Расчетная скорость движения — 120 км/ч.
Первый этап протяженностью 12,144 километра соединит две федеральные трассы — Р-22 "Каспий" и подъезд к Элисте от Р-22 с региональной автодорогой Волгоград-Котельниково-Сальск. Проектом предусмотрено возведение трех транспортных развязок: одна обеспечит связь трассы Р-22 "Каспий" и городской улицы 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе Волгограда, вторая — выход на автодорогу подъезд к Элисте, а третья — на региональную автодорогу Волгоград-Котельниково-Сальск. Новый через Волго-Донской судоходный канал растянется на 540 погонных метров. Реализация первого этапа завершится в 2024 году и обеспечит связи с региональной транспортной системой, будет иметь самостоятельное функциональное значение и исключит привязку к строительству остальных этапов.
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