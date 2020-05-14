Общество 14.05.2020 11:28
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14.05.2020 11:28
В Волжском скорректировали расписание спецмаршрутов. Если раньше автобусы и трамваи ходили только в утренний и вечерний часы пик, то с 14 мая они будут возить пассажиров в течение всего дня. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, в утренние и вечерние часы интервал движения между рейсами, как и ранее, будет составлять от 5 минут, а в межпиковое время – от 15 до 30 минут. Подробное расписание будет опубликовано 15 мая на сайте МУП «Волжская автоколонна 1732». В администрации Волжского настоятельно просят пенсионеров не планировать поездки в утренний и вечерний час пик, чтобы дать возможность другим пассажирам соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте.
Фото Открытый Волжский вконтакте.
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