



В Волжском скорректировали расписание спецмаршрутов. Если раньше автобусы и трамваи ходили только в утренний и вечерний часы пик, то с 14 мая они будут возить пассажиров в течение всего дня. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, в утренние и вечерние часы интервал движения между рейсами, как и ранее, будет составлять от 5 минут, а в межпиковое время – от 15 до 30 минут. Подробное расписание будет опубликовано 15 мая на сайте МУП «Волжская автоколонна 1732». В администрации Волжского настоятельно просят пенсионеров не планировать поездки в утренний и вечерний час пик, чтобы дать возможность другим пассажирам соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте.

Фото Открытый Волжский вконтакте.