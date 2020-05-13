В Волгограде адвоката обвиняют в покушении на особо крупное мошенничество

Расследования 13.05.2020 16:41
0
13.05.2020 16:41
Перед судом в Волгограде предстанет 37-летний адвокат по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прокуратура Волгоградской области направила уголовное дело в отношении адвоката в суд.
По версии следствия, обвиняемый, располагая сведениями о наличии у коммерческой организации задолженности по налогам и сборам в размере 95 млн рублей, решил путем обмана завладеть денежными средствами учредителя организации. С этой целью в конце декабря 2019 года он сообщил представителю организации, что за 26 млн рублей может инициировать вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц УФНС России по области, якобы необоснованно начисливших задолженность.
О противоправном предложении представитель юридического лица действиях сообщил в правоохранительные органы.
В результате оперативно-розыскных мероприятий после передачи части денежных средств в сумме 6 млн рублей обвиняемый был задержан.
Вину адвокат полностью признает.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по области. Расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под домашним арестом.
Реклама
В Волгограде двоих братьев осудили за налоговые махинации на 119 млн рублей13.05.2020 16:02
Расследования 13.05.2020 16:02
В Волгограде врезавшийся в дерево пенсионер умер в больнице13.05.2020 10:06
Расследования 13.05.2020 10:06
В Волгограде кольцо из красного гранита установят на месте массового расстрела евреев в 1942 году12.05.2020 12:22
Расследования 12.05.2020 12:22
В Волгограде 17 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации08.05.2020 13:16
Расследования 08.05.2020 13:16
При обрушении крыши здания на цементном заводе под Волгоградом погиб рабочий08.05.2020 10:06
Расследования 08.05.2020 10:06
В Волгоградской области разыскивают пропавшего второклассника08.05.2020 09:42
Расследования 08.05.2020 09:42
В Волгограде вынесли приговор сиделке за кражу денег у пожилого инвалида07.05.2020 16:07
Расследования 07.05.2020 16:07
Волгоградец стал миллионером на афере с продажей авто07.05.2020 11:09
Расследования 07.05.2020 11:09
В Волгограде военнослужащего по контракту арестовали за убийство07.05.2020 10:43
Расследования 07.05.2020 10:43
СК выясняет причины падения с высоты главного дирижера театра в Волгограде06.05.2020 12:25
Расследования 06.05.2020 12:25
В Волгограде судят налетчиков на аптеки и магазин в Саратове06.05.2020 11:52
Расследования 06.05.2020 11:52
Троих жителей Волжского обвиняют в вымогательстве денег у владельца магазина06.05.2020 10:38
Расследования 06.05.2020 10:38
46 в реанимации и 13 на ИВЛ: в Волгоградской области спасают пациентов с пневмониями04.05.2020 13:21
Расследования 04.05.2020 13:21
В Волгоградской области водителю иномарки грозит тюрьма за выдуманный угон04.05.2020 10:41
Расследования 04.05.2020 10:41
Оскорбил родных: под Волгоградом арестовали подозреваемого в убийстве03.05.2020 12:00
Расследования 03.05.2020 12:00
Реклама