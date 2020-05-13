Расследования

В Волгограде адвоката обвиняют в покушении на особо крупное мошенничество

Расследования 13.05.2020 16:41
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13.05.2020 16:41


Перед судом в Волгограде предстанет 37-летний адвокат по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прокуратура Волгоградской области направила уголовное дело в отношении адвоката в суд.
По версии следствия, обвиняемый, располагая сведениями о наличии у коммерческой организации задолженности по налогам и сборам в размере 95 млн рублей, решил путем обмана завладеть денежными средствами учредителя организации. С этой целью в конце декабря 2019 года он сообщил представителю организации, что за 26 млн рублей может инициировать вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц УФНС России по области, якобы необоснованно начисливших задолженность.
О противоправном предложении представитель юридического лица действиях сообщил в правоохранительные органы. 
В результате оперативно-розыскных мероприятий после передачи части денежных средств в сумме 6 млн рублей обвиняемый был задержан.
Вину адвокат полностью признает.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по области. Расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под домашним арестом.

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