В Минпросвещения определились с переносом сроков ЕГЭ





Сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году будут перенесены с 8 июня на более поздний период, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Минпросвещения. В ведомстве информируют, что окончательные даты начала аттестационной кампании будут названы в ближайшее время. Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован - учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года. Для остальных категорий выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.

Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений. Регионы получат детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов.

Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.



