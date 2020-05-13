В Волгограде после скандала с пожарами проверяют 20 аппаратов ИВЛ

Здравоохранение 13.05.2020 13:03
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13.05.2020 13:03
В Волгограде проверят на предмет возможного использования 20 аппаратов ИВЛ, произведенных на Уральском приборостроительном заводе. Как заявил сегодня на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов, экспертизу проведут, в том числе, сотрудники Волгоградского государственного технического университета, сообщает ИА «Высота 102».
Данные аппараты после закупки в больницах региона еще не эксплуатировались. «Пока нет экспертного заключения – использовать их не будем», - пояснил Алимов.
Напомним, после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных на Урале после 1 апреля. 12 мая в результате возгорания приборов в стационаре северной столицы погибло 5 пациентов.
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