В Волгограде после скандала с пожарами проверяют 20 аппаратов ИВЛ

В Волгограде проверят на предмет возможного использования 20 аппаратов ИВЛ, произведенных на Уральском приборостроительном заводе. Как заявил сегодня на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов, экспертизу проведут, в том числе, сотрудники Волгоградского государственного технического университета, сообщает ИА «Высота 102».

Данные аппараты после закупки в больницах региона еще не эксплуатировались. «Пока нет экспертного заключения – использовать их не будем», - пояснил Алимов.

Напомним, после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных на Урале после 1 апреля. 12 мая в результате возгорания приборов в стационаре северной столицы погибло 5 пациентов.