Общество 13.05.2020 09:16
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13.05.2020 09:16
Депутаты Волгоградской облдумы рассмотрят изменения в региональный закон о социальной поддержке участников Великой Отечественной войны, инвалидов ВОВ, а также лиц, награжденных медалью «За оборону Сталинграда». Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий законопроект внесен губернатором Волгоградской области. Речь идет о бесплатном проезде сопровождающих участников войны лиц, в частности, соцработников.
Ранее на компенсацию бесплатного проезда участников, инвалидов войны и награжденных медалью «За оборону Сталинграда» в бюджете предусмотрели около 2,5 миллиона рублей. В регионе по данным за апрель проживают 1076 участников войны, 212 инвалидов ВОВ и 13 человек, имеющих медаль «За оборону Сталинграда» - всего 1301 человек. В 2015 году таких было 4795. Но правом на бесплатный проезд в автобусах, трамваях, электричках воспользовались единицы. Так, 7 участников войны бесплатно проехали на трамвае, еще 12 воспользовались услугами МУП «Волжская автоколонна №1732» и 8 человек – «Волгоградтранспригород». Так что, по информации комитета транспорта и дорожного хозяйства, существенных расходов бюджета на компенсацию бесплатного проезда сопровождающих лиц не потребуется. Так, на 2020 год на реализацию закона было заложено всего менее полумиллиона рублей.
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