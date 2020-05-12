



Прицельными выстрелами по колесам "ВАЗ-2106" был остановлен в Руднянском районе пьяный водитель, пытавшийся скрыться от полиции. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ночью 9 мая инспекторы специализированной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области на выезде из рабочего поселка Рудня предприняли попытку остановить автомобиль нарушителя.

Однако водитель "шестерки" не отреагировал на законные требования полицейских и попытался скрыться. Уходя от преследования, нарушитель создавал угрозу другим автомобилистам и провоцировал столкновение с патрульным автомобилем. В соответствии с Федеральным Законом «О полиции» патрульные применили табельное оружие. Полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух и прицельные выстрелы по колесам. В результате автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет.

Находившийся в салоне водитель - 22-летний житель Руднянского района - вновь попытался оказать сопротивление и скрыться, однако полицейские задержали его. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Установлено, что задержанный мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за езду без прав. В марте 2020 года он был привлечен к административной ответственности за управление автомашиной в нетрезвом виде. Ему назначили 10 суток административного ареста и лишили на 1,5 года водительских прав.

Ночная погоня обернулась для нарушителя не только административными протоколами неповиновение законному распоряжению сотруднику полиции, управление транспортным средством без прав и отказ о прохождении медицинского освидетельствования, но и уголовным делом за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. За содеянное ему грозит до 2 лет лишения свободы. Служебной проверкой установлено, что сотрудники полиции применили оружие на законных основаниях.



