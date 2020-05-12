



После того, как в Волгоградской области 20 мая официально закрепят требования об использовании масок и перчаток в общественных местах, у жителей региона появятся встречные обязательства. Как сообщает ИА «Высота 102», заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская сегодня заявила на брифинге, что если человек не исполняет эти обязательства, то наступает ответственность. Какого рода будет эта ответственность, Анна Сергеевна не пояснила. При этом по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности для граждан предусмотрены штрафы от 1 до 30 тысяч рублей.

Анна Писемская также напомнила, что Роспотребнадзор рекомендует при выходе на улицу, а также на рабочих местах использовать маски и перчатки. Аналогичная норма будет закреплена 20 мая. «Уже сейчас организации, торгующие непродовольственными товарами, отказываются обслуживать покупателей, если у них нет средств индивидуальной защиты", - пояснила замгубернатора.